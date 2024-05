Na položaj spravil Kim Džong Una in vodil propagando. Kdo je bil Kim Ki Nam?

OGLAS

Kim Ki Nam je umrl zaradi visoke starosti odpovedi organov, je sporočila severnokorejska agencija KCNA. Pogreba se je udeležil tudi severnokorejski voditelj Kim Džong Un in se poklonil "revolucionarnemu veteranu, ki je ostal brezmejno zvest režimu," piše KCNA. Južnokorejska tiskovna agencija Yonhap je pokojnega Ki Nama primerjala kar s šefom propagande nacistične Nemčije Josephom Goebbelsom, znanim po svoji mantri: "Dovolj pogosto ponavljaj laž in postala bo resnica".

Leta 1966 je bil Ki Nam imenovan za namestnika direktorja oddelka za propagando in agitacijo v Pjongjangu, kjer je tesno sodeloval s Kim Džong Ilom, predhodnikom in očetom sedanjega voditelja Džong Una. Pozneje je Ki Nam postal vodja oddelka in imel ključno vlogo pri oblikovanju sporočil države, saj je služil zdaj najdlje trajajoči družinski dinastiji na svetu. Bil naj bi v zelo tesnih odnosih z Džong Ilom. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je bil zadolžen tudi za vodenje državnega glasila, časopisa Rodong Sinmun, pozneje pa je dobil še večje odgovornosti. Vodil je pobude za uveljavitev vloge Kim Il Sunga, ki velja za severnokorejskega ustanovitelja, odgovoren pa je bil tudi za zbiranje podpore nasledstva Džong Ila na čelu države, piše BBC. Njegova najpomembnejša naloga pa je verjetno bila vodenje oddelka za propagando, v katerem je nadzoroval komunikacijo in pretok informacij iz države in v njo. Prav on je bil verjetno eden izmed odgovornih za prepoved južnokorejske in zahodne glasbe ter filmov. Strog diktatorski režim, ki ga vodi Džong Un se namreč odraža na vseh aspektih življenja. Državna televizija je tako denimo zabrisala hlače britanskega voditelja Alana Titchmarsha v vrtnarski oddaji BBC, ki je bila predvajana v Severni Koreji, ker kavbojke v državi veljajo za simbol zahodnega (zlasti ameriškega) imperializma. Da je Ki Nam igral pomembno vlogo v Severni Koreji, dokazuje tudi dejstvo, da je bil eden redkih severnokorejskih uradnikov, ki so obiskali Južno Korejo, saj je leta 2009 vodil delegacijo, ki se je udeležila pogreba nekdanjega južnokorejskega predsednika Kim Dae Junga.

Kim Džong Un na pogrebu Kim Ki Nama FOTO: AP icon-expand

A propagandni stroj, čigar motor je močan še danes, je začel zares dobro delovati šele ob nenadni smrti Džong Ila leta 2011. S pomočjo Ki Nama se je pospešil vzpon Džong Una na položaj voditelja države, Kim pa naj bi bil takrat star šele 20 let. "Nobena sila na svetu ne more ustaviti revolucionarnega napredka naše stranke, vojske in ljudstva pod modrim vodstom Kim Džong Una," se je glasilo eno prvih poročil KCNA po smrti Džong Ila. "Pod vodstom Kim Džong Una moramo žalost spremeniti v moč in pogum ter premagati sedanje težave." Konec leta 2010 se je Ki Nam upokojil, svojo vlogo pa predal Džong Unovi sestri Kim Yo Jong, vendar se je še naprej pojavljal na javnih dogodkih, kar je bil znak, da je še vedno v dobrih odnosih z diktatorskim režimom. "Kim Džong Un je Kim Ki Nama dolga leta obdržal na ključnih propagandnih položajih, kar kaže na to, da mu tako kot njegov oče zaupa in se nanj zanaša," je za BBC dejala Rachel Lee, višja sodelavka v ameriškem think tanku 38 North Program.