Na položaju predsednika zanikal, da jo je posilil, in jo ozmerjal za lažnivko

Bivši predsednik ZDA Donald Trump je v sredo odvetnikom pisateljice in novinarke E. Jean Carroll, ki ga toži zaradi obrekovanja, podal izjavo pod prisego. Carrollova ga toži zaradi obrekovanja, ker je na položaju predsednika zanikal, da jo je posilil, in jo ozmerjal z lažnivko. Kmalu ga bo tožila še zaradi posilstva na državnem sodišču New Yorka.

Dokler je bil na položaju predsednika, tožba ni mogla naprej, vendar pa zdaj ni več predsednik. Zvezni sodnik Lewis Kaplan je tako pretekli teden odločil, da je zavlačevanja dovolj in da mora Donald Trump podati izjavo pod prisego. Kaj točno je Trump na svojem posestvu Mar a Lago povedal odvetnikom tožnice, zaenkrat ni znano, so pa pravni analitiki ugibali, da se bo verjetno skliceval na peti amandma k ustavi, ki ščiti pred samoobtožbo. Pred leti je sicer Trump izjavil, da se prav na ta amandma običajno sklicujejo kriminalci. icon-expand Donald Trump FOTO: Shutterstock Trump je sicer pred dnevi obtožbe E. Jean Carroll znova označil za laži, kar mu utegne škoditi. Doslej so ga namreč njegovi odvetniki branili s tem, da je obtožbe javno zanikal, ko je bil na položaju predsednika in kot tak zaščiten pred civilnimi tožbami. Po uradni dolžnosti ga je moralo zagovarjati celo pravosodno ministrstvo. V objavi na svojem družbenem mediju je Trump pred dnevi zapisal, da gre za prevaro in laž. "Čeprav tega ne bi smel povedati, bom. Ta ženska sploh ni moj tip," je o 78-letni Carrollovi zapisal Trump in ponovil, da celo sama nima pojma, na kateri dan, teden, mesec, leto in celo desetletje naj bi se ta tako imenovani dogodek zgodil. icon-expand Pisateljica in novinarka E. Jean Carroll FOTO: AP Carrollova sicer trdi, da jo je Trump posilil v garderobi trgovine Bergdorf & Goodman na 5. aveniji na Manhattnu čez cesto od Trumpovega stolpa. To naj bi se zgodilo v 90. letih prejšnjega stoletja, tožnica se ne spomni natančnega datuma, je pa obdržala obleko, na kateri naj bi bili sledovi Trumpove DNK. Sodišče vzorca DNK od njega še ni zahtevalo. Doslej se je izkazalo, da je lagal o tem, da tožnice nikoli še sploh ni srečal, saj ima Carrollova njuno skupno fotografijo z ene od zabav. Sojenje se bo začelo predvidoma 6. februarja na zveznem sodišču v New Yorku. Še pred tem bo Carrollova vložila tožbo proti Trumpu zaradi posilstva, kar ji omogoča spremenjeni newyorški zakon, ki je za spolne zločine odpravil zastaralni rok.