Na pomoč grškim gasilcem priskočil dež: več požarov pogašenih

Dež so prebivalci Grčije toplo pozdravili, mnogi so se ga razveselili kot praznika, kažejo posnetki grške televizije Skai. Tudi številni župani grških mest in občin poročajo o olajšanju.

Padavine so tako končno prekinile dolgotrajno sušo, ki je bila glavni razlog za uničujoče požare. Po vsej državi je po prvih uradnih ocenah zgorelo najmanj 90.000 hektarov površin. Uničenih je bilo na tisoče hiš, poginila je tudi množica divjih živali.