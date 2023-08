Na pomoč Ukrajini prihajajo bojna letala F-16

Prošnje ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega za več orožja in letal so se zopet obrestovale. Washington bo pospešil odobritev prošenj za prenos letal F-16, naj bi bilo zapisano v pismu, ki je bilo poslano Blinkenovim kolegom na Danskem in Nizozemskem. ZDA morajo namreč odobriti prenos vojaških letal iz svojih zaveznic v Ukrajino.

So pa ZDA večkrat opozorile tudi na težave pri iskanju zadostnega števila pilotov z znanjem angleščine, ki so potrebni za dokončanje usposabljanja, je poročal New York Times. Do zdaj je bilo določenih le osem bojnih pilotov, kar je premalo za eskadriljo, je navedel časnik, ki se sklicuje na ameriške uradnike. Še približno 20 pilotov naj bi ta mesec poslali v Združeno kraljestvo, kjer naj bi se naučili angleške terminologije, povezane z letali.

Ukrajina je imela na začetku vojne majhne letalske sile s sovjetskimi standardnimi letali. Aktivno si je prizadevala pridobiti ameriška lovca F-16, ki bi ji pomagala pri spopadanju z rusko zračno premočjo. Ameriški uradniki so zasebno povedali, da bi letala F-16 Ukrajini v sedanji protiofenzivi le malo pomagala in ne bodo spremenila igre, ko bodo končno prispela, glede na ruske sisteme zračne obrambe. Zdaj so si očitno premislili.

"Že zdaj je jasno, da jeseni in pozimi ne bomo mogli braniti Ukrajine z bojnimi letali F-16," je za ukrajinsko televizijo povedal tiskovni predstavnik ukrajinskih letalskih sil Jurij Ihnat . "V to letalo smo polagali velike upe, da bo postalo del zračne obrambe, ki nas bo lahko zaščitila pred ruskimi raketami in terorizmom brezpilotnih letal." Letala F-16 naj bi bila v Ukrajini operativna do marca 2024.

Zakaj si Ukrajina želi letala F-16?

Odkar je Rusija pred več kot enim letom začela napadati Ukrajino, uradniki v Kijevu svoje zahodne zaveznike prosijo, naj letalskim silam države dobavijo napredna bojna letala, kot so F-16. Vendar so bile Združene države Amerike, ki izdelujejo to bojno letalo, dolgo časa skeptične, da bi ga zagotovile ali dovolile drugim državam, ki imajo letala F-16, da jih izvozijo v Ukrajino.

Ameriški uradniki so bili zaskrbljeni, da bi se letala lahko uporabila za napade na cilje v Rusiji, kar bi lahko povzročilo zaostrovanje spora, zato so dejali, da je pošiljanje drugega orožja Ukrajini pomembnejša in prednostna naloga. Vendar je predsednik Biden spremenil smer in zaveznikom povedal, da bo dovolil usposabljanje ukrajinskih pilotov za letala F-16 in da bodo ZDA sodelovale z drugimi državami, da bi Kijevu dobavile letala, poroča New York Times.

Letalo F-16 "Fighting Falcon", ki je prvič poletelo leta 1976, je nadzvočno bojno letalo, ki ga vojske 25 držav uporabljajo za boj v zraku in napade zrak-zemlja. Letel je v ameriških spopadih v Afganistanu, Iraku, na Kosovu, v Perzijskem zalivu in na misijah za obrambo domovine v zračnem prostoru ZDA.

F-16 ima tako napadalne kot obrambne zmogljivosti. Ukrajinski uradniki pravijo, da so letala F-16 in druga napredna zahodna bojna letala kratkoročno potrebna za okrepitev zračne obrambe, saj pogosti napadi ruskih raket izčrpavajo obstoječe zemeljske sisteme Kijeva. Letala se lahko izstrelijo v nekaj minutah in so opremljena za sestrelitev prihajajočih raket in sovražnih letal.