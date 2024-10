Na poplavljenih ulicah Floride nova nevarnost – lačni aligatorji

Christopher Gillette, ki vodi zavetišče za živali na severu Floride, je svoje sledilce na Instagramu posvaril pred aligatorji, ki se bodo po neurju v iskanju hrane pojavili na poplavljenih ulicah.

"Pazite na kače in aligatorje v poplavnih vodah, ostanite varni in se izogibajte vodi. Ne hranite jih, držite otroke in hišne ljubljenčke stran od vode, ne plavajte," je zapisal.