Tujina

Na poročnem slavju izstrelili signalno raketo, ta zadela žensko v glavo

Šibenik, 28. 09. 2025 08.04 | Posodobljeno pred 37 minutami

Avtor
M.S.
Komentarji
6

Na poročnem slavju v bližini katedrale sv. Jakoba v Šibeniku se je zgodila tragedija. Eden od svatov je izstrelil signalno raketo, ki je zadela žensko. Zaradi hudih poškodb glave je umrla v bolnišnici.

Hrvaška policija je za net.hr potrdila, da je bilo včeraj, okoli 19. ure, v bližini šibeniške katedrale izstreljeno pirotehnično sredstvo, ki je hudo poškodovalo eno od udeleženk poročnega slavja. 

V šibeniški bolnišnici so pojasnili, da so sprejeli žensko s hudimi poškodbami. Kljub prizadevanjem zdravnikov je umrla. 

Policija je na kraju prijela 52-letnega osumljenca in ga prepeljala na policijsko postajo. Zoper njega so uvedli preiskavo. 

Katedrala v Šibeniku
Katedrala v Šibeniku FOTO: Shutterstock

"Šli smo mimo in na tleh je bila luža krvi. Policija je bila že tam, ljudje, s katerimi smo se pogovarjali, pa so nam povedali, da so bili na poroki in da je žensko nenadoma nekdo zadel (z raketo, op. a.)," je mimoidoči povedal za portal 24sata. 

Signalna raketa je sicer pirotehnično sredstvo, ki se uporablja v vojaški, letalski in pomorski industriji za oddajanje svetlobnih ali zvočnih signalov, najpogosteje kot klic v sili ali za označevanje položaja. Zaradi velike hitrosti ob izstrelitvi je lahko v primeru neprevidnosti izjemno nevarna.

šibenik signalna raketa
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

myomy
28. 09. 2025 08.41
Balkanskim butli, pač. V Švici se to nikoli ni in nikoli ne bo zgodilo.
0 0
Vakalunga
28. 09. 2025 08.41
Dobre novice RUSI tolčejo UKRAJINCE na polno..
0 0
Delavec_Slo
28. 09. 2025 08.37
+0
Kul! Aja spet vsiljevanje južnih!
1 1
DEBELA OLIVA
28. 09. 2025 08.35
Na Balkanu se na slavjih, porokah ... običajno strelja v zrak , to je del njihove kulture
0 0
vvvilice
28. 09. 2025 08.16
+7
Žal, to spada med najbolj nepotrebne smrti. Ali je res potrebno? Sem bil na več porokah in kot zanimivost, bolj kot so bile mirne in prijetne, dlje je zakon držal ali pa še drži, več kot je bilo hrupa in blišča, hitreje so se razšli. Zanimivo.
8 1
