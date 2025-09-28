Na poročnem slavju izstrelili signalno raketo, ta zadela žensko v glavo

Hrvaška policija je za net.hr potrdila, da je bilo včeraj, okoli 19. ure, v bližini šibeniške katedrale izstreljeno pirotehnično sredstvo, ki je hudo poškodovalo eno od udeleženk poročnega slavja.

V šibeniški bolnišnici so pojasnili, da so sprejeli žensko s hudimi poškodbami. Kljub prizadevanjem zdravnikov je umrla.

Policija je na kraju prijela 52-letnega osumljenca in ga prepeljala na policijsko postajo. Zoper njega so uvedli preiskavo.