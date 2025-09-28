Na poročnem slavju izstrelili signalno raketo, ta zadela žensko v glavo

Hrvaška policija je za net.hr potrdila, da je bilo včeraj, okoli 19. ure, v bližini šibeniške katedrale izstreljeno pirotehnično sredstvo, ki je hudo poškodovalo eno od udeleženk poročnega slavja.
V šibeniški bolnišnici so pojasnili, da so sprejeli žensko s hudimi poškodbami. Kljub prizadevanjem zdravnikov je umrla.
Policija je na kraju prijela 52-letnega osumljenca in ga prepeljala na policijsko postajo. Zoper njega so uvedli preiskavo.
"Šli smo mimo in na tleh je bila luža krvi. Policija je bila že tam, ljudje, s katerimi smo se pogovarjali, pa so nam povedali, da so bili na poroki in da je žensko nenadoma nekdo zadel (z raketo, op. a.)," je mimoidoči povedal za portal 24sata.
Signalna raketa je sicer pirotehnično sredstvo, ki se uporablja v vojaški, letalski in pomorski industriji za oddajanje svetlobnih ali zvočnih signalov, najpogosteje kot klic v sili ali za označevanje položaja. Zaradi velike hitrosti ob izstrelitvi je lahko v primeru neprevidnosti izjemno nevarna.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.