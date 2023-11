Na poročni zabavi ubil svojo nevesto, taščo in svakinjo

29-letni Chaturong Suksuk in 44-letna Kanchana Pachunthuek sta se poročila v soboto na severovzhodu Tajske. Ženin je nenadoma zapustil poročno zabavo in se na kraj vrnil s pištolo. Ubil je svojo novopečeno ženo, njeno 62-letno mamo in 38-letno sestro, poroča BBC.

Krogle so zadele še dva gosta, ki so ju prepeljali v bolnišnico. Eden od njiju je umrl. Strelec je nato storil samomor.

Tajski mediji poročajo, da se je par med zabavo sprl. Chaturong naj bi tudi negotov zaradi razlike v letih med njim in njegovo ženo. Preden sta se poročila, sta bila v triletnem razmerju.