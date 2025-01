Na poroki igrala nevesto, mesece pozneje spoznala, da je bil obred resničen

Poroke so običajno dogodki ljubezni, veselja, zabave ... No, pa tudi nekaj solza sreče. A tega si o obredu zagotovo ne misli več Avstralka, ki je po mesecih ugotovila, da je bila njena lažna poroka za spletne sledilce v resnici prava.

Dva dni pozneje se je par v Sydneyju udeležil dogodka, za katerega je Avstralka verjela, da gre za t. i. belo zabavo, ko morajo vsi udeleženci nositi bela oblačila. A ko so prispeli, je pretresena in besna ugotovila, da so prisotni le ona, njen partner, fotograf z dvema prijateljema in še ena oseba.

Ker nihče ni bil oblečen v belo, je partnerja vprašala, kaj se dogaja. "Potegnil me je na stran in mi povedal, da organizira spletno šalo za svoje sledilce na družbenem omrežju Instagram. Ker želi izboljšati svojo vsebino za svoj profil, se je tako odločil pripraviti lažno poroko," je povedala ženska, ki je njegovo razlago sprejela, saj je bil njen partner spletni vplivnež z več kot 17.000 sledilci. Menila je tudi, da bi bila civilna poroka veljavna le, če bi bila sklenjena na sodišču.

Vseeno zaskrbljena je poklicala prijateljico, ki ji je povedala, da poroka ne more biti resnična, saj bi morala sicer predhodno vložiti namero o poroki, česar pa nista naredila. Avstralka je tako mirneje prestala obred, na katerem sta si s partnerjem izmenjala poročne zaobljube in se poljubila pred kamero.

Spoznala, da je bil obred resničen, in sprožila postopek za ločitev

Nato pa jo je dva meseca pozneje partner prosil, naj ga v prošnji za stalno prebivališče v Avstraliji doda kot vzdrževano osebo. Oba sta namreč tujca, ki živita v Melbournu. Da je bil poročni obred resničen, je ugotovila šele takrat. Partnerju je namreč skušala pojasniti, da ga ne more dodati kot vzdrževanega člana, saj da tehnično nista poročena, ko ji je on razkril resnico o "lažni" poroki.

Avstralka je nato našla njun poročni list in odkrila obvestilo o nameri za poroko, ki je bilo vloženo mesec dni pred njunim potovanjem v Sydney (še preden sta se sploh zaročila).

Zaradi neželene poroke oz. poroke, za katero ni vedela, da je resnična, je na sodišču sprožila postopek za ločitev. Trdila je, da dokumenta o nameri za poroko ni podpisala ter da ji je partner lagal že od samega začetka. Moški je medtem dejal, da sta se z okoliščinami poroke strinjala oba ter da je pristala tudi na intimno slovesnost v Sydneyju.

A sodnik je naposled razsodil, da ženska v resnici ni poznala narave obreda ter da tako ni mogla dati resničnega soglasja za zakonsko zvezo. "Verjela je, da je vse le igra. Dogodek je označila za 'potegavščino', zato se ji je zdelo povsem logično, da je prevzela vlogo neveste, da bi povečala verodostojnost videa," je sodnik navedel v sodbi.

Poroka je bila oktobra 2024 razveljavljena.