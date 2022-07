Na Portugalskem divjajo gozdni požari, vročina se bo še stopnjevala

V soboto so na Portugalskem zabeležili 125 aktivnih požarov, kar je največ v enem dnevu letos. S tremi večjimi požari se trenutno bori okoli 1500 gasilcev.

Portugalska vlada je razglasila stanje pripravljenosti po vsej državi, ki bo veljalo od ponedeljka do petka. V tem času bodo veljali številni previdnosti ukrepi, med drugim prepoved dostopa do gozdov, ki so še posebej ogroženi, prepoved uporabe kmetijskih strojev in ognjemetov. Portugalski predsednik Marcelo Rebelo de Sousa je zaradi razmer v državi odpovedal udeležbo na zasedanju Združenih narodov v New Yorku.