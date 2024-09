Na Portugalskem razglasili izredne razmere, zaradi požarov nove evakuacije

Nove evakuacije so izvedli v torek zvečer v občini Gondomar pri Portu. Po državi, predvsem na severu, je aktivnih več kot 100 gozdnih požarov, s katerimi se spopada več tisoč gasilcev z več kot 1000 vozili. Razmere so posebej zahtevne v Arouci v okrožju Aveiro južno od Porta, ki so ga gozdni požari močno prizadeli.

Portugalski premier Luís Montenegro je pozno v torek razglasil izredne razmere za najbolj prizadeta območja in zahteval pooblastila za mobilizacijo še več gasilcev in pripadnikov civilne zaščite. Poleg tega je pozval k temeljiti preiskavi, da najdejo tiste, ki so zanetili požare. Vsem, ki so zaradi požarov izgubili domove ali so bili evakuirani, pa je obljubil pomoč.

"Dobro se zavedamo, da teh težkih časov še ni konec," je Montenegro sporočil v televizijskem nagovoru, poroča AP . "Še naprej moramo dati vse, kar imamo, in prositi za pomoč naše partnerje in prijatelje, da lahko okrepimo zaščito naših ljudi in lastnine," je dejal.

Po podatkih Evropskega informacijskega sistema za gozdne požare (EFFIS) je tam od ponedeljka zgorelo že okoli 20.000 hektarjev zelenih površin. Evropska satelitska služba Copernicus pa ocenjuje, da je bilo požganih več kot 15.000 hektarjev površin in da so v torek zvečer zaznali skupaj za 13 kilometrov ognjenih front. Dodali so, da je požarom izpostavljeno območje, na katerem živi okoli 210.000 ljudi.