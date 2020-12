Na Portugalskem španski lovci pobili 540 jelenov in divjih svinj

Portugalski okoljski minister João Fernandes je dejal, da so dejanja 16 španskih lovcev, ki so v bližini Azambuje, okoli 40 kilometrov od prestolnice Lizbone, ubili več kot 500 jelenov in divjih svinj, podla in da gre za okoljski zločin. Na tem območju je lov posameznih živali sicer dovoljen, ampak v tem primeru so polovili večino populacije jelenjadi.

Farma, na kateri so lovili, je ograjena zato 540 živali ni imelo možnosti, da pobegnejo pred lovci. V izjavi so na ministrstvu za okolje zapisali, da ta incident nima veze z lovom, ki lahko prispeva k vzdrževanju biodiverzitete in ekosistemov.

Portugalski Inštitut za varstvo narave in gozdov pa je tej coni, ki se ji reče Torrebela, odvzel dovoljenje za lov, začeli pa so tudi preiskavo pokola, kot so ga označili.