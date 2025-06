Na Portugalskem nova preiskava v primeru Madeleine McCann

Portugalski mediji so v ponedeljek poročali, da se bo nova preiskava osredotočila na območje med počitniškim letoviščem Ocean Club, kjer je bivala družina McCann, in hišo, kjer je živel glavni osumljenec v primeru Christian Brückner.

Portugalska policija je v ponedeljek potrdila, da bo iskalna akcija potekala med 2. in 6. junijem na podlagi nalogov, ki so jih izdali nemški tožilci. Iskanje bo osredotočeno na mesto Lagos, ki leži poleg Praia da Luz, letovišča v Algarveju, kjer je Madeleine McCann izginila pred skoraj dvema desetletjema, poroča BBC.

"Seznanjeni smo z iskalno akcijo, ki jo na Portugalskem izvaja BKA (nemška zvezna policija) v okviru preiskave izginotja Madeleine McCann," je povedal tiskovni predstavnik metropolitanske policije. "Metropolitanska policija pri iskanju ne sodeluje, bomo pa – po potrebi – podprli naše mednarodne kolege."

Nazadnje so na Portugalskem preiskovali leta 2023, in sicer na območju v bližini akumulacijskega jezera Barragem do Arade, približno 48 kilometrov od letovišča Praia da Luz.

Spomnimo, Madeleine je izginila leta 2007 med počitnicami z družino v omenjenem letovišču, potem ko sta njena starša odšla na večerjo v bližnjo restavracijo, njo in bratca dvojčka pa pustila spati v sobi.

Glavni osumljenec v primeru je leta 2020 postal 48-letni Brückner, ki v Nemčiji prestaja sedemletno zaporno kazen zaradi posilstva 72-letne turistke na Portugalskem leta 2005. Policija je pri Brücknerju, ki je na območju živel nekaj časa med leti 2000 in 2017, našla fotografije in videoposnetke, ki so nastali v bližini rezervoarja. Nemške oblasti ga sumijo umora, vendar niso našle dovolj dokazov za vložitev obtožnice, on pa je večkrat zanikal kakršno koli vpletenost v izginotje deklice.