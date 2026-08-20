Na Portugalskem začel veljati 'zakon o burki'

"Obraz je treba razumeti kot osrednji element človekove identitete in komunikacije," je portugalski predsednik Antonio Jose Seguro zapisal v izjavi. Izjeme sicer veljajo zaradi zdravstvenih, poklicnih, umetniških ali vremenskih razlogov, poleg tega pa je zakrivanje obraza dovoljeno v verskih objektih in na diplomatskih predstavništvih ter letalih.
Zakon, ki so ga lokalni mediji poimenovali "zakon o burki", je parlament julija potrdil s podporo vladajoče desnosredinske koalicije in skrajno desnih strank. Leve stranke so glasovale proti.
Zakon prepoveduje oblačila, namenjena zakrivanju obraza ali onemogočanju identifikacije v javnih prostorih. Prav tako prepoveduje prisiljevanje kogarkoli k zakrivanju obraza iz razlogov, povezanih s spolom, vero, starostjo ali poreklom.
Seguro je sicer priznal, da gre za vprašanje "velike družbene in kulturne občutljivosti", leve stranke pa opozarjajo na nevarnost islamofobije in dvomijo o varnostnih razlogih za zakon.
Mnogi kritični do zakona
Predlog zakona, ki ga je vložila skrajno desna stranka Chega, so negativno ocenili portugalska odvetniška zbornica, visoki svet državnega tožilstva in portugalsko združenje odvetnic. Izraženi so bili tudi pomisleki glede njegove morebitne protiustavnosti.
Predlogu so nasprotovali levosredinska Socialistična stranka (PS), zeleno-leva stranka Livre in Portugalska komunistična stranka (PCP), ki so opozorile, da bi lahko spodbujal islamofobijo, podprla pa ga je desnosredinska Socialdemokratska stranka (PSD).
Socialisti (PS) so obsodili "islamofobni namen, ki je bil očiten v obrazložitvi predloga, kontekstu radikalizma, v katerem živimo, in tveganjih, ki jih to ustvarja za neposredno prizadete skupnosti".
Komunistična stranka (PCP) je dejala, da predlog "nima ničesar opraviti s pravicami žensk niti z vprašanji varnosti", temveč gre "izključno za spodbujanje sovražnega govora in nasilja proti drugačnim ter za krepitev rasističnega in ksenofobnega diskurza".
Stranka Livre je desnici očitala "hinavščino" in vodenje razprave na pristranski način, s katerim naj bi skušala na Portugalskem ustvariti "moralno paniko zaradi domnevne islamske invazije, o kateri skrajna desnica tako pogosto govori".