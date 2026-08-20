Na Portugalskem začel veljati 'zakon o burki'

"Obraz je treba razumeti kot osrednji element človekove identitete in komunikacije," je portugalski predsednik Antonio Jose Seguro zapisal v izjavi. Izjeme sicer veljajo zaradi zdravstvenih, poklicnih, umetniških ali vremenskih razlogov, poleg tega pa je zakrivanje obraza dovoljeno v verskih objektih in na diplomatskih predstavništvih ter letalih. Zakon, ki so ga lokalni mediji poimenovali "zakon o burki", je parlament julija potrdil s podporo vladajoče desnosredinske koalicije in skrajno desnih strank. Leve stranke so glasovale proti.

Burka FOTO: Shutterstock

Zakon prepoveduje oblačila, namenjena zakrivanju obraza ali onemogočanju identifikacije v javnih prostorih. Prav tako prepoveduje prisiljevanje kogarkoli k zakrivanju obraza iz razlogov, povezanih s spolom, vero, starostjo ali poreklom. Seguro je sicer priznal, da gre za vprašanje "velike družbene in kulturne občutljivosti", leve stranke pa opozarjajo na nevarnost islamofobije in dvomijo o varnostnih razlogih za zakon.

Mnogi kritični do zakona