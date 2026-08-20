Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Na Portugalskem začel veljati 'zakon o burki'

Lizbona, 20. 08. 2026 14.40 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
N.V.
Burka

Portugalska je uvedla zakon, ki prepoveduje zakrivanje obraza v javnih prostorih. Kršiteljem grozijo globe od 150 do 3000 evrov, ukrep pa mnogi vidijo kot kritičen, saj naj bi bil usmerjen predvsem proti muslimankam, ki nosijo popolna pokrivala, imenovana burke.

"Obraz je treba razumeti kot osrednji element človekove identitete in komunikacije," je portugalski predsednik Antonio Jose Seguro zapisal v izjavi. Izjeme sicer veljajo zaradi zdravstvenih, poklicnih, umetniških ali vremenskih razlogov, poleg tega pa je zakrivanje obraza dovoljeno v verskih objektih in na diplomatskih predstavništvih ter letalih.

Zakon, ki so ga lokalni mediji poimenovali "zakon o burki", je parlament julija potrdil s podporo vladajoče desnosredinske koalicije in skrajno desnih strank. Leve stranke so glasovale proti.

Burka
Burka
FOTO: Shutterstock

Zakon prepoveduje oblačila, namenjena zakrivanju obraza ali onemogočanju identifikacije v javnih prostorih. Prav tako prepoveduje prisiljevanje kogarkoli k zakrivanju obraza iz razlogov, povezanih s spolom, vero, starostjo ali poreklom.

Seguro je sicer priznal, da gre za vprašanje "velike družbene in kulturne občutljivosti", leve stranke pa opozarjajo na nevarnost islamofobije in dvomijo o varnostnih razlogih za zakon.

Mnogi kritični do zakona

Predlog zakona, ki ga je vložila skrajno desna stranka Chega, so negativno ocenili portugalska odvetniška zbornica, visoki svet državnega tožilstva in portugalsko združenje odvetnic. Izraženi so bili tudi pomisleki glede njegove morebitne protiustavnosti.

Predlogu so nasprotovali levosredinska Socialistična stranka (PS), zeleno-leva stranka Livre in Portugalska komunistična stranka (PCP), ki so opozorile, da bi lahko spodbujal islamofobijo, podprla pa ga je desnosredinska Socialdemokratska stranka (PSD).

Socialisti (PS) so obsodili "islamofobni namen, ki je bil očiten v obrazložitvi predloga, kontekstu radikalizma, v katerem živimo, in tveganjih, ki jih to ustvarja za neposredno prizadete skupnosti".

Komunistična stranka (PCP) je dejala, da predlog "nima ničesar opraviti s pravicami žensk niti z vprašanji varnosti", temveč gre "izključno za spodbujanje sovražnega govora in nasilja proti drugačnim ter za krepitev rasističnega in ksenofobnega diskurza".

Stranka Livre je desnici očitala "hinavščino" in vodenje razprave na pristranski način, s katerim naj bi skušala na Portugalskem ustvariti "moralno paniko zaradi domnevne islamske invazije, o kateri skrajna desnica tako pogosto govori".

burka zakon portugalska prepoved

Zagreb prvo evropsko mesto z avtonomnimi vožnjami prek Uberja

24ur.com Italijanska vlada bi prepovedala popolno zakrivanje obraza na javnih mestih
24ur.com Županja Tržiča proti burkiniju na mestnih plažah, nasproti ji stojijo aktivistke
24ur.com Iranska vlada: napačna nošnja hidžaba bo pomenila blokado bančnega računa
24ur.com Hidžabi, nikabi, burke. Jih države EU regulirajo?
24ur.com Prepoved naglavnih rut v avstrijskih šolah: svoboda izražanja ali simbol zatiranja?
24ur.com Bo uporaba nacističnih in fašističnih simbolov postala kaznivo dejanje?
24ur.com V veljavi zakon o zaščiti žvižgačev v delovnem okolju
Priporoča
  • Parkside garden 1
  • Parkside garden 2
  • Parkside garden 3
  • Parkside garden 4
  • Parkside garden 5
  • Parkside garden 6
  • Parkside garden 7
  • Parkside garden 8
  • Parkside garden 9
  • Parkside garden 10
  • Parkside garden 11
  • Parkside garden 12
  • Parkside garden 13
  • Parkside garden 14
  • Parkside garden 15
bibaleze
Portal
Tako velika sta že sinova Justina Timberlaka
Nekoč zgled zdrave prehrane, danes v boju z otroško debelostjo
Nekoč zgled zdrave prehrane, danes v boju z otroško debelostjo
Večina staršev na to pozabi: otroška soba lahko močno vpliva na uspeh v šoli
Večina staršev na to pozabi: otroška soba lahko močno vpliva na uspeh v šoli
Zakaj starše danes tako skrbi za varnost otrok?
Zakaj starše danes tako skrbi za varnost otrok?
zadovoljna
Portal
Po treh porodih in veliki življenjski spremembi: Meghan Trainor navdušila v bikiniju
25-letna vplivnica pridržana zaradi suma izdelave in prodaje pornografskega gradiva na spletu
25-letna vplivnica pridržana zaradi suma izdelave in prodaje pornografskega gradiva na spletu
Pozabite na črne balerinke, bordo barva osvaja jesen
Pozabite na črne balerinke, bordo barva osvaja jesen
Policisti šokirani nad vedenjem fanta Hayden
Policisti šokirani nad vedenjem fanta Hayden
vizita
Portal
Niso ne jajca ne slanina: zdravnik razkriva, kaj najhitreje zvišuje raven holesterola in kaj je lahko usodno za zamaščena jetra
Kaj pomenijo povišani levkociti v vaši krvni sliki?
Kaj pomenijo povišani levkociti v vaši krvni sliki?
Hipokalcemija: Prepoznajte tihe znake in simptome pomanjkanja kalcija
Hipokalcemija: Prepoznajte tihe znake in simptome pomanjkanja kalcija
Tri napake pri telovadbi, ki kratijo vaš nočni počitek
Tri napake pri telovadbi, ki kratijo vaš nočni počitek
cekin
Portal
Pomembni datumi za upokojence do konca leta 2026
Koliko stane letalo, s katerim je Luka Dončić v Slovenijo pripeljal zvezdnike Lakersov?
Koliko stane letalo, s katerim je Luka Dončić v Slovenijo pripeljal zvezdnike Lakersov?
Pripravite se na dražjo jesen: kruh, sir in zelenjava bodo med prvimi na udaru
Pripravite se na dražjo jesen: kruh, sir in zelenjava bodo med prvimi na udaru
Koliko časa bi preživeli brez plače? Naredite preprost izračun
Koliko časa bi preživeli brez plače? Naredite preprost izračun
moskisvet
Portal
V Dolomitih ponoreli za krofi: vplivneži iz mirne gorske koče naredili turistično mravljišče
Vsi so ga gledali: Američana v Benetkah prekršila strogo pravilo
Vsi so ga gledali: Američana v Benetkah prekršila strogo pravilo
Komaj osem mesecev in konec: Zvezdnica znova samska
Komaj osem mesecev in konec: Zvezdnica znova samska
Poročila se je s Turkom, družina je bila proti: Ko ga je pripeljala domov, jih je čakalo presenečenje
Poročila se je s Turkom, družina je bila proti: Ko ga je pripeljala domov, jih je čakalo presenečenje
dominvrt
Portal
Videti je nedolžno, a pri tem priljubljenem zelišču velja nekaj previdnosti
Nenavaden bivalni eksperiment: Kako pretentati usodo in staranje?
Nenavaden bivalni eksperiment: Kako pretentati usodo in staranje?
To domače opravilo je videti preprosto, a lahko gre hitro zelo narobe
To domače opravilo je videti preprosto, a lahko gre hitro zelo narobe
Iz nekdanjega vodnega rezervoarja ustvarili dom, ki jemlje dih
Iz nekdanjega vodnega rezervoarja ustvarili dom, ki jemlje dih
okusno
Portal
Razkrivamo recept: edinstvena torta, ki bo letos uradna sladica priljubljenega festivala
Okusno kosilo v 10 minutah: skrivnost recepta, ki je čez noč postal svetovni hit
Okusno kosilo v 10 minutah: skrivnost recepta, ki je čez noč postal svetovni hit
Ne za juho ali omako: zrele paradižnike raje uporabite za odlično brezmesno kosilo
Ne za juho ali omako: zrele paradižnike raje uporabite za odlično brezmesno kosilo
Najpreprostejši golaž, kar jih boste pripravili: vse skupaj gre kar v pečico
Najpreprostejši golaž, kar jih boste pripravili: vse skupaj gre kar v pečico
voyo
Portal
Blanca
Dekliščina
Dekliščina
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Območje brez signala
Območje brez signala
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907