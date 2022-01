Na zadnjem posnetku Mateja ob Savi se sliši glas – nova sled ali lažna prijava?

Včeraj pa so na spletni strani Izginuli Matej Periš izpostavili, da je policija, ki je pregledala več kot sto ur videomateriala, izpustila izjemno pomembno podrobnost – da se na deveti sekundi omenjenega posnetka sliši, kako nekdo reče: "Ajde sad ustani." ("Daj, vstani zdaj. ") Že pred tem so se pojavljala namigovanja, da je na tem posnetku poleg Mateja mogoče opaziti še eno osebo.

Ena zadnjih lažnih prijav je bil tudi klic na policijo, da so na območju Bele stene opazili truplo mlajšega moškega. Na kraj so seveda takoj odhitele patrulje, ki pa niso našle ničesar. Tudi sicer so prebivalci policiji sporočali, da so Mateja videli na več lokacijah v mestu, a prav vse takšne sledi so peljale v slepe ulice.

"Policija podrobno preveri vsako informacijo, ki jo dobi, a pokazalo se je, da so bile do zdaj vse napačne. Ta primer obravnavajo zelo resno in ne želijo izpustiti prav nobenega detajla. Preiskovalci vedo, da ljudje nimajo slabih namenov in da želijo samo pomagati, ampak še vsakič do zdaj se je izkazalo, da ne gre za pogrešano osebo," je za Kurir povedal neimenovan vir blizu preiskave.

Matejev oče Nenad je vse, ki bi imeli kakršne koli informacije, pozval, naj jih prijavijo policiji, in izrazil željo, da se iskanje ne bi spremenilo v "resničnostni šov". "Zelo pomembno je in upanje mi daje to, da sem od toliko ljudi v Srbiji dobil sočutje. To si bom zapomnil do konca življenja," je dejal.

Policija izdelala rekonstrukcijo dogodkov in izključila nasilje

Spomnimo, Matej je izginil v noči s 30. na 31. december, ko je iz še neznanih razlogov nenadoma in brez svoje jakne zapustil klub Gotik, v katerem so se zabavali s prijatelji. Nadzorne kamere so ga posnele, kako je devet minut tekel po mestu, do promenade ob Savi, kjer se je približal reki. Tam se je za njim izgubila vsaka sled. Prijatelji so njegovo izginotje policiji prijavili 31. decembra ob 18. uri.

"V prvih dneh njegovega izginotja se je veliko ugibalo – od tega, da je Mateja nekdo ugrabil, do tega, da je postal žrtev migrantov in da se nekje skriva. Preiskovalci so vse te teorije ovrgli in sporočili, da ni nobenih dokazov, da je bil Matej žrtev kaznivega dejanja. Javnosti so pokazali tudi rekonstrukcijo njegovega gibanja tiste usodne noči, na podlagi katere lahko sklepamo, da je šel v reko, iz nje pa ni nikoli prišel," še dodaja vir.