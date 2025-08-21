Na poti do Rusinje, ki je že osmi dan na 7200 metrih, ekipa štirih reševalcev

Do poškodovane ruske alpinistke Natalije Nagovicine, ki je že več kot teden dni ujeta na gori v Kirgizistanu, se bo poskušala prebiti skupina štirih reševalcev. Vzpon otežuje slabo vreme, preti jim tudi nevarnost, da jih zasuje snežni plaz. Zaloge hrane 47-letnici naj bi medtem pošle, pri sebi ima le še nekaj malega vode. "Če bo reševalna akcija uspela, bom verjel v čudeže," je skeptičen predsednik ruske komisije za klasični alpinizem. V reševanje je sicer vključeno tudi rusko veleposlaništvo v Kirgizistanu.

Ministrstvo za obrambo Kirgizistana je včeraj sporočilo, da je na poti k ruski alpinistki Nataliji Nagovicini, ki je pred osmimi dnevi poškodovana obtičala pod Vrhom zmage na 7200 metrih nadmorske višine, ekipa štirih reševalcev. Do nje bodo predvidoma potrebovali tri dni, prav toliko časa pa še za spust. Dodatno reševanje otežujejo še neugodne vremenske razmere, na spletu poroča REN TV. Novih informacij o stanju 47-letne plezalke tako še ni, so dodali na kirgiškem ministrstvu za izredne razmere. Vodja službe za odnose z javnostmi ministrstva Adil Čarginov je medtem poročila nekaterih medijev, da je alpinistka umrla, označil za "neutemeljene domneve". Dodal je, da je iz tabora na nadmorski višini 4000 metrov do Rusinje, ki je obtičala malo pod vrhom nemogoče priti v krajšem času.

Rusko ministrstvo za zunanje zadeve je v stalnem stiku z veleposlaništvom v Kirgizistanu in intenzivno poskuša sodelovati in pomagati pri reševanju, pa je razvidno iz komentarja uradne predstavnice ministrstva Marije Zaharove, ki je bil včeraj objavljen na Telegramu. "Rusko zunanje ministrstvo v navezi z veleposlaništvom v Biškeku še naprej spremlja situacijo. Hvaležni smo kirgiškim oblastem za pozornost do te izredne situacije in za hitro sprejete ukrepe," piše v objavi. Po besedah Zaharove je veleposlaništvo od prvega dne nesreče v tesnem stiku z vlado Kirgizistana in poskuša najti rešitev.

Da obstaja možnost, da bo ekipi še pravočasno uspelo doseči poškodovano alpinistko, a da je ta zelo majhna, pa je včeraj ocenil Aleksander Jakovenko, predsednik komisije za klasični alpinizem Ruske alpinistične zveze (FAR). Po njegovem mnenju bodo za to potrebovali dlje časa – najmanj štiri do pet dni. "Obstaja velika nevarnost plazov," je dejal v intervjuju za rusko televizijo in dodal, da je možno tudi, da je sploh ne bodo našli. "Če bo takrat še živa, bo to čudež. Če jo bodo nekako uspeli spraviti v dolino, bosta to dva. In če bodo storili še kaj drugega, bodo to trije čudeži," pravi. Poudaril je, da je Vrh zmage izredno težaven.

Na gori že osmi dan