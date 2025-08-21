Svetli način
Tujina

Na poti do Rusinje, ki je že osmi dan na 7200 metrih, ekipa štirih reševalcev

Biškek, 21. 08. 2025 10.08 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Ti.Š.
Komentarji
30

Do poškodovane ruske alpinistke Natalije Nagovicine, ki je že več kot teden dni ujeta na gori v Kirgizistanu, se bo poskušala prebiti skupina štirih reševalcev. Vzpon otežuje slabo vreme, preti jim tudi nevarnost, da jih zasuje snežni plaz. Zaloge hrane 47-letnici naj bi medtem pošle, pri sebi ima le še nekaj malega vode. "Če bo reševalna akcija uspela, bom verjel v čudeže," je skeptičen predsednik ruske komisije za klasični alpinizem. V reševanje je sicer vključeno tudi rusko veleposlaništvo v Kirgizistanu.

Ministrstvo za obrambo Kirgizistana je včeraj sporočilo, da je na poti k ruski alpinistki Nataliji Nagovicini, ki je pred osmimi dnevi poškodovana obtičala pod Vrhom zmage na 7200 metrih nadmorske višine, ekipa štirih reševalcev. Do nje bodo predvidoma potrebovali tri dni, prav toliko časa pa še za spust. Dodatno reševanje otežujejo še neugodne vremenske razmere, na spletu poroča REN TV.

Novih informacij o stanju 47-letne plezalke tako še ni, so dodali na kirgiškem ministrstvu za izredne razmere. Vodja službe za odnose z javnostmi ministrstva Adil Čarginov je medtem poročila nekaterih medijev, da je alpinistka umrla, označil za "neutemeljene domneve". Dodal je, da je iz tabora na nadmorski višini 4000 metrov do Rusinje, ki je obtičala malo pod vrhom nemogoče priti v krajšem času.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Rusko ministrstvo za zunanje zadeve je v stalnem stiku z veleposlaništvom v Kirgizistanu in intenzivno poskuša sodelovati in pomagati pri reševanju, pa je razvidno iz komentarja uradne predstavnice ministrstva Marije Zaharove, ki je bil včeraj objavljen na Telegramu. "Rusko zunanje ministrstvo v navezi z veleposlaništvom v Biškeku še naprej spremlja situacijo. Hvaležni smo kirgiškim oblastem za pozornost do te izredne situacije in za hitro sprejete ukrepe," piše v objavi. Po besedah Zaharove je veleposlaništvo od prvega dne nesreče v tesnem stiku z vlado Kirgizistana in poskuša najti rešitev.

Preberi še Ruska alpinistka z zlomljeno nogo obtičala na 7200 metrih: že sedem dni čaka na pomoč

Da obstaja možnost, da bo ekipi še pravočasno uspelo doseči poškodovano alpinistko, a da je ta zelo majhna, pa je včeraj ocenil Aleksander Jakovenko, predsednik komisije za klasični alpinizem Ruske alpinistične zveze (FAR). Po njegovem mnenju bodo za to potrebovali dlje časa – najmanj štiri do pet dni. "Obstaja velika nevarnost plazov," je dejal v intervjuju za rusko televizijo in dodal, da je možno tudi, da je sploh ne bodo našli. "Če bo takrat še živa, bo to čudež. Če jo bodo nekako uspeli spraviti v dolino, bosta to dva. In če bodo storili še kaj drugega, bodo to trije čudeži," pravi. Poudaril je, da je Vrh zmage izredno težaven.

Na gori že osmi dan

47-letna Nagovicina je malo pod vrhom Žengiš čokusu (imenovanega tudi Pik Pobedi), ki je s 7439 metri najvišja gora v gorskem sistemu Tjanšan v Srednji Aziji, obtičala 12. avgusta. Med sestomov se je spotaknila in si zlomila nogo. Partner, ki jo je spremljal, jo je oskrbel, nato pa se sam spustil v bazni tabor po pomoč.

Kmalu zatem, 13. avgusta, sta jo dosegla italijanski in nemški alpinist in jo poskušala rešiti. Čeprav je nista mogla spraviti v dolino, sta ji pustila šotor, spalno vrečo ter zaloge goriva in hrane, ki zadostujejo za nekaj dni.

Kirgiške oblasti so nato organizirale reševalno akcijo z vojaškimi helikopterji. 16. avgusta se jim je uspelo približati, vendar so jih slabe vremenske razmere prisilile k zasilnemu pristanku na višini 4600 metrov, še vedno daleč od ujete alpinistke. Tri osebe so bile pri tem poškodovane, vključno s pilotom, posadko pa je nato moral evakuirati drug helikopter.

Zadnja potrditev, da je Nagovicina še živa, je prišla v torek, ko je območje preletel dron, reševalci pa so na podlagi posnetkov ocenili, da še vedno vztraja v izjemno težkih razmerah.

Vzpon na Vrh zmage sicer velja za enega najnevarnejših na svetu. Prijatelj poškodovane alpinistke, plezalec Igor Korovin, je medtem povedal, da so bile v Natalijini skupini še druge žrtve – umrl naj bi Italijan, ki se je z njo povzpel na vrh.

reševanje Kirgizistan Vrh zmage gora ruska alpinistka Natalija Nagovicina
KOMENTARJI (30)

Dragica Cegler
21. 08. 2025 11.17
Je že prepozno.Nimaxsmisla,daxse drugi postavijo na kocko svoja življenja.Drugace bi pa tele hribolazce zapislila s čim drugim ne pa da uničujejo svoja življenja in se življenja drugih.
ODGOVORI
0 0
big_foot
21. 08. 2025 11.16
Tole bo pa težka…. Toliko časa nepokreten na tistem mrazu. Upam sicer da jo rešijo.
ODGOVORI
0 0
galeon
21. 08. 2025 11.12
+1
Ta ženska ni več ziva.
ODGOVORI
1 0
Apostol1
21. 08. 2025 11.12
+1
Iz male državice Bhutan je tudi dosegljiva Himalaja venda država ne dovoli vzpon s svoje strani na Himalajske vrhove , ker jih smatrajo za svete. Morda je res bolje tako kot pa , da prav vsak , ki ima 5 minut časa mora laziti po za življenje nevarnih vrhovih.
ODGOVORI
2 1
inside1
21. 08. 2025 11.10
Zakaj ti, ki so prišli dol, ne gredo gor nazaj pomagat? Kje je novinar dobil ta izraz, da še vedno vztraja gor? Kaj pa naj naredi, se vrže dol?
ODGOVORI
0 0
nastjamarko
21. 08. 2025 11.09
+3
Tipiče kavčarski slovencelj ne bo nikol razumel ekstremnih podvigov za slovenceljna je pomembno samo neko trdo delo. Slovenci smo luzerji in škodoželneži
ODGOVORI
3 0
Roadkill
21. 08. 2025 11.12
+0
Se strinjam z večino razen z posploševanjem. Ti že nisi tak
ODGOVORI
1 1
Še89sekund
21. 08. 2025 11.00
+0
Kaj pa dela tamzgoraj ? A ni bolj pametnega dela kot bluzit po skalovju ?
ODGOVORI
1 1
Hitri Zigi 78
21. 08. 2025 10.55
+4
Gora ni nora nor je tisti ki gre gor.
ODGOVORI
5 1
Exiip
21. 08. 2025 11.15
pocukrani...bolj it gor na goro...kot doma ležat, al pa po gostilnah se valjat
ODGOVORI
0 0
proofreader
21. 08. 2025 10.53
-4
Medtem Putin vsako uro povzroči nekaj mrtvih v Ukrajini.
ODGOVORI
5 9
dzonimakaroni
21. 08. 2025 10.59
+2
Ja, v Gazi pa imajo dopust...
ODGOVORI
3 1
Odisej25
21. 08. 2025 10.59
Kaj ima alpinistka opraviti s mrtvimi?
ODGOVORI
0 0
but_the_ppl_are_retarded
21. 08. 2025 11.13
Sej so meli cajt od 2014. Zdej pa pač ropota.
ODGOVORI
0 0
proofreader
21. 08. 2025 10.52
+0
Z dronom ne morejo dostaviti hrane?
ODGOVORI
3 3
Sloale
21. 08. 2025 11.17
Drona je skoda, jih rabijo za vojno
ODGOVORI
0 0
big_foot
21. 08. 2025 11.17
Redek zrak.. že tako sploh čudno da je dron do tja priplezal.
ODGOVORI
0 0
zani10
21. 08. 2025 10.44
-4
Gor naj ostane ce je rinla tja kamor ni treba
ODGOVORI
6 10
Odisej25
21. 08. 2025 11.01
Ko so prvič uspešno reševali Humarja, si tudi tako mislil? Ne, tebi je bilo bolj všeč, ko so ga drugič neuspešno reševali.
ODGOVORI
0 0
Monster_cat
21. 08. 2025 10.43
+1
Super...samo 3x ste v clanku napisal eno in isto.
ODGOVORI
2 1
Monster_cat
21. 08. 2025 10.45
Se popravljate
ODGOVORI
0 0
but_the_ppl_are_retarded
21. 08. 2025 10.57
Pa ja... Za povprečnega obiskovalca koo® mora bit tako napisano.
ODGOVORI
0 0
SEJBOBOL
21. 08. 2025 10.39
-1
Kaj se dela za posameznike ki nimajo meja ...
ODGOVORI
4 5
Hugh_Mungus
21. 08. 2025 10.58
-1
Zakaj se to tebe tiče? Saj rešujejo jo isti ljudje, ki so tudi sami alpinisti in bodo mogoče tudi potrebovali pomoč
ODGOVORI
0 1
Roadkill
21. 08. 2025 10.36
+1
Pomoje jo bodo rešili ker bi Putin rad dokazal stvari
ODGOVORI
6 5
Roadkill
21. 08. 2025 10.36
-6
populizem za ruse pač
ODGOVORI
3 9
but_the_ppl_are_retarded
21. 08. 2025 10.56
+2
Vlad je že pokazal kje nam je mesto; ni potrebe po dokazovanju...
ODGOVORI
2 0
Roadkill
21. 08. 2025 11.02
želi dokazati kako pomembno mu je življenje vsakega Rusa posebaj. Najbrž ga skrbi javnomenska podpora. Vojna v Ukraini traja že kar dolgo in veliko Rusov je že padlo
ODGOVORI
0 0
but_the_ppl_are_retarded
21. 08. 2025 11.14
Drži, a še zdaleč ne 1,7mio, kot v UA.
ODGOVORI
0 0
Roadkill
21. 08. 2025 11.16
želim povedati da je tak dogodek lepa priložnost za dozo populizma
ODGOVORI
0 0
but_the_ppl_are_retarded
21. 08. 2025 11.17
Na 20 mio podlage izseljenih, ki jih nikoli ne bo nazaj... Da ne pozabim.
ODGOVORI
0 0
