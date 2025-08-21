Na poti do Rusinje, ki je že osmi dan na 7200 metrih, ekipa štirih reševalcev

Ministrstvo za obrambo Kirgizistana je včeraj sporočilo, da je na poti k ruski alpinistki Nataliji Nagovicini, ki je pred osmimi dnevi poškodovana obtičala pod Vrhom zmage na 7200 metrih nadmorske višine, ekipa štirih reševalcev. Do nje bodo predvidoma potrebovali tri dni, prav toliko časa pa še za spust. Dodatno reševanje otežujejo še neugodne vremenske razmere, na spletu poroča REN TV.
Novih informacij o stanju 47-letne plezalke tako še ni, so dodali na kirgiškem ministrstvu za izredne razmere. Vodja službe za odnose z javnostmi ministrstva Adil Čarginov je medtem poročila nekaterih medijev, da je alpinistka umrla, označil za "neutemeljene domneve". Dodal je, da je iz tabora na nadmorski višini 4000 metrov do Rusinje, ki je obtičala malo pod vrhom nemogoče priti v krajšem času.
Rusko ministrstvo za zunanje zadeve je v stalnem stiku z veleposlaništvom v Kirgizistanu in intenzivno poskuša sodelovati in pomagati pri reševanju, pa je razvidno iz komentarja uradne predstavnice ministrstva Marije Zaharove, ki je bil včeraj objavljen na Telegramu. "Rusko zunanje ministrstvo v navezi z veleposlaništvom v Biškeku še naprej spremlja situacijo. Hvaležni smo kirgiškim oblastem za pozornost do te izredne situacije in za hitro sprejete ukrepe," piše v objavi. Po besedah Zaharove je veleposlaništvo od prvega dne nesreče v tesnem stiku z vlado Kirgizistana in poskuša najti rešitev.
Da obstaja možnost, da bo ekipi še pravočasno uspelo doseči poškodovano alpinistko, a da je ta zelo majhna, pa je včeraj ocenil Aleksander Jakovenko, predsednik komisije za klasični alpinizem Ruske alpinistične zveze (FAR). Po njegovem mnenju bodo za to potrebovali dlje časa – najmanj štiri do pet dni. "Obstaja velika nevarnost plazov," je dejal v intervjuju za rusko televizijo in dodal, da je možno tudi, da je sploh ne bodo našli. "Če bo takrat še živa, bo to čudež. Če jo bodo nekako uspeli spraviti v dolino, bosta to dva. In če bodo storili še kaj drugega, bodo to trije čudeži," pravi. Poudaril je, da je Vrh zmage izredno težaven.
Na gori že osmi dan
47-letna Nagovicina je malo pod vrhom Žengiš čokusu (imenovanega tudi Pik Pobedi), ki je s 7439 metri najvišja gora v gorskem sistemu Tjanšan v Srednji Aziji, obtičala 12. avgusta. Med sestomov se je spotaknila in si zlomila nogo. Partner, ki jo je spremljal, jo je oskrbel, nato pa se sam spustil v bazni tabor po pomoč.
Kmalu zatem, 13. avgusta, sta jo dosegla italijanski in nemški alpinist in jo poskušala rešiti. Čeprav je nista mogla spraviti v dolino, sta ji pustila šotor, spalno vrečo ter zaloge goriva in hrane, ki zadostujejo za nekaj dni.
Kirgiške oblasti so nato organizirale reševalno akcijo z vojaškimi helikopterji. 16. avgusta se jim je uspelo približati, vendar so jih slabe vremenske razmere prisilile k zasilnemu pristanku na višini 4600 metrov, še vedno daleč od ujete alpinistke. Tri osebe so bile pri tem poškodovane, vključno s pilotom, posadko pa je nato moral evakuirati drug helikopter.
Zadnja potrditev, da je Nagovicina še živa, je prišla v torek, ko je območje preletel dron, reševalci pa so na podlagi posnetkov ocenili, da še vedno vztraja v izjemno težkih razmerah.
Vzpon na Vrh zmage sicer velja za enega najnevarnejših na svetu. Prijatelj poškodovane alpinistke, plezalec Igor Korovin, je medtem povedal, da so bile v Natalijini skupini še druge žrtve – umrl naj bi Italijan, ki se je z njo povzpel na vrh.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.