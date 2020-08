Strmoglavilo letalo z več kot 500 kilogramov kokaina na krovu

Avstralska policija je v izjavi zapisala, da je pohlep igral veliko vlogo v delovanju omenjene kriminalne združbe. Če bi na letalo naložili manj kokaina, bi letalo lahko vendarle prispelo na cilj - v Avstralijo.

Osumljence so aretirali v Queenslandu in Victoriji, obtoženi pa so uvoza več kot 500 kilogramov prepovedane droge. Vsem petim moškim grozi najvišja možna zaporna kazen. Policiji se je dva dni po nesreči predal tudi pilot letala, ki je nesrečo preživel. Aretirani moški so stari od 31 pa do 61 let. Policisti so na njihovih domovih odkrili tudi večje količine denarja.