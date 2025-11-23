Svetli način
Tujina

Na površje dvignili prve predmete z ladje, polne zlata in draguljev

Bogota, 23. 11. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 29 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.S.
Komentarji
8

V razbitinah španske ladje, ki je pred več kot 300 leti potonila v Karibskem morju, so našli pet dragocenih predmetov, med drugim tri zlatnike, skodelico iz porcelana in top. Na morskem dnu v bližini obale Kolumbije naj bi se po nekaterih ocenah nahajalo okoli 200 ton zlata, srebrnine in draguljev, zaradi več milijard vrednega zaklada pa se je vnel hud spor med Kolumbijo in ameriškim podjetjem.

Španski galeon San Jose je leta 1708 potoval iz današnje Paname v kolumbijsko pristaniško mesto Cartagena, ko ga je prestregla britanska vojaška ladja. Britanci, s katerimi so bili Španci v vojni, so skušali ladjo zaseči, a so jo po nesreči potopili. Pri tem je umrlo okoli 600 članov posadke.

V 80. letih prejšnjega stoletja je razbitine ladje lociralo ameriško podjetje Glocca Mora in poskušalo prepričati kolumbijske oblasti v sklenitev partnerstva in razdelitev bogastva, ki se je potopilo skupaj z ladjo. Ta je namreč prevažala zlato, srebro in dragulje, po ocenah lovcev na zaklade pa je dragoceni tovor danes vreden 18 milijard dolarjev (okoli 16 milijard evrov).

Američani in Kolumbijci se niso mogli dogovoriti, kolikšen delež pripada vsaki strani, zato so se spustili v pravni boj. Leta 2015 so nato Kolumbijci sami našli ladjo, brez pomoči Američanov, in sklenili, da ameriško podjetje nima nobenih pravic v povezavi z ladjo in njenim zakladom. Spor zdaj obravnava tudi arbitražno sodišče v Haagu, kjer Američani trdijo, da so upravičeni do približno 10 milijard dolarjev, približno polovice ocenjene vrednosti zaklada. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kolumbijska vlada je izrazila željo, da bi razbitine dvignili na površje in jih dali v muzej, medtem ko so arheologi prepričani, da je razbitine treba pustiti tam, kjer so: na dnu morja. 

Kolumbija je kljub temu v teh dneh iz morja dvignila prvih pet predmetov s potopljene ladje. Gre za tri zlatnike, porcelanasto skodelico in top, poroča CNN. 

Kolumbijska ministrica za kulturo Yannai Kadamani Fonrodona je odkritje označila za zgodovinski trenutek, ki je "pokazal sposobnost države, da zaščiti svojo podvodno kulturno dediščino".

Kolumbijske oblasti so ob tem pojasnile, da bodo predmeti, ki so jih odkrili s pomočjo podvodnih robotov, zdaj podvrženi dolgotrajnemu postopku konserviranja v laboratoriju in bodo služili nadaljnjim arheološkim raziskavam. 

kolumbija ladja zaklad
KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vera in Bog
23. 11. 2025 12.10
Izjemno
ODGOVORI
0 0
Banion
23. 11. 2025 12.09
-1
ameriški pohlep
ODGOVORI
0 1
Klobasazulu
23. 11. 2025 12.09
se na podnu pod morjem ne morjo pustit na miru..sam pozresni pohlep upam da je vsaj preklet zaklad kok v filmu..kdor se ga dotakne umre v hudih mukah ...ko bi vsaj bilo tako
ODGOVORI
0 0
ap100
23. 11. 2025 12.05
glede na to da je bila celotna nosilnost ladij okoli 200 ton je težko verjeti da bi toliko dodatne vrednosti tudi prenašale, treba je upoštevati tudi hrano vodo , topove in druge potrebe
ODGOVORI
0 0
Stalin
23. 11. 2025 12.00
-1
Aja tu pa zdaj amerikanci priznavajo sodišče v Haggu? Jazxres uoam, da jim to Trumo vjebal vse do konca. Da se ta rakava tvorba od ZDA zruši sama sebe.
ODGOVORI
1 2
Watcherman
23. 11. 2025 11.53
+2
Resnična najdba in res je koliko zlata in drugih dragocenosti je v morju.
ODGOVORI
2 0
VplivnežDaTeKap
23. 11. 2025 11.49
Od spanjardov naj bo
ODGOVORI
0 0
Sirhakel7
23. 11. 2025 11.47
+5
Malo za šalo malo zares :) Če potrebujejo strokovno pomoč pri delih pod vodo se lahko obrnejo na Ukrajince.
ODGOVORI
5 0
