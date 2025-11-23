Na površje dvignili prve predmete z ladje, polne zlata in draguljev

V razbitinah španske ladje, ki je pred več kot 300 leti potonila v Karibskem morju, so našli pet dragocenih predmetov, med drugim tri zlatnike, skodelico iz porcelana in top. Na morskem dnu v bližini obale Kolumbije naj bi se po nekaterih ocenah nahajalo okoli 200 ton zlata, srebrnine in draguljev, zaradi več milijard vrednega zaklada pa se je vnel hud spor med Kolumbijo in ameriškim podjetjem.

Španski galeon San Jose je leta 1708 potoval iz današnje Paname v kolumbijsko pristaniško mesto Cartagena, ko ga je prestregla britanska vojaška ladja. Britanci, s katerimi so bili Španci v vojni, so skušali ladjo zaseči, a so jo po nesreči potopili. Pri tem je umrlo okoli 600 članov posadke. V 80. letih prejšnjega stoletja je razbitine ladje lociralo ameriško podjetje Glocca Mora in poskušalo prepričati kolumbijske oblasti v sklenitev partnerstva in razdelitev bogastva, ki se je potopilo skupaj z ladjo. Ta je namreč prevažala zlato, srebro in dragulje, po ocenah lovcev na zaklade pa je dragoceni tovor danes vreden 18 milijard dolarjev (okoli 16 milijard evrov).

Američani in Kolumbijci se niso mogli dogovoriti, kolikšen delež pripada vsaki strani, zato so se spustili v pravni boj. Leta 2015 so nato Kolumbijci sami našli ladjo, brez pomoči Američanov, in sklenili, da ameriško podjetje nima nobenih pravic v povezavi z ladjo in njenim zakladom. Spor zdaj obravnava tudi arbitražno sodišče v Haagu, kjer Američani trdijo, da so upravičeni do približno 10 milijard dolarjev, približno polovice ocenjene vrednosti zaklada.

