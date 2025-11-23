Na površje dvignili prve predmete z ladje, polne zlata in draguljev

Španski galeon San Jose je leta 1708 potoval iz današnje Paname v kolumbijsko pristaniško mesto Cartagena, ko ga je prestregla britanska vojaška ladja. Britanci, s katerimi so bili Španci v vojni, so skušali ladjo zaseči, a so jo po nesreči potopili. Pri tem je umrlo okoli 600 članov posadke.
V 80. letih prejšnjega stoletja je razbitine ladje lociralo ameriško podjetje Glocca Mora in poskušalo prepričati kolumbijske oblasti v sklenitev partnerstva in razdelitev bogastva, ki se je potopilo skupaj z ladjo. Ta je namreč prevažala zlato, srebro in dragulje, po ocenah lovcev na zaklade pa je dragoceni tovor danes vreden 18 milijard dolarjev (okoli 16 milijard evrov).
Američani in Kolumbijci se niso mogli dogovoriti, kolikšen delež pripada vsaki strani, zato so se spustili v pravni boj. Leta 2015 so nato Kolumbijci sami našli ladjo, brez pomoči Američanov, in sklenili, da ameriško podjetje nima nobenih pravic v povezavi z ladjo in njenim zakladom. Spor zdaj obravnava tudi arbitražno sodišče v Haagu, kjer Američani trdijo, da so upravičeni do približno 10 milijard dolarjev, približno polovice ocenjene vrednosti zaklada.
Kolumbijska vlada je izrazila željo, da bi razbitine dvignili na površje in jih dali v muzej, medtem ko so arheologi prepričani, da je razbitine treba pustiti tam, kjer so: na dnu morja.
Kolumbija je kljub temu v teh dneh iz morja dvignila prvih pet predmetov s potopljene ladje. Gre za tri zlatnike, porcelanasto skodelico in top, poroča CNN.
Kolumbijska ministrica za kulturo Yannai Kadamani Fonrodona je odkritje označila za zgodovinski trenutek, ki je "pokazal sposobnost države, da zaščiti svojo podvodno kulturno dediščino".
Kolumbijske oblasti so ob tem pojasnile, da bodo predmeti, ki so jih odkrili s pomočjo podvodnih robotov, zdaj podvrženi dolgotrajnemu postopku konserviranja v laboratoriju in bodo služili nadaljnjim arheološkim raziskavam.
