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Na požarišču na Braču od jutra dežurnih 38 gasilcev

Brač, 24. 07. 2026 06.44 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Požar na Braču

Na požarišču v zalivu Konapikova na območju občine Postira na otoku Brač je ponoči dežuralo 38 gasilcev z desetimi gasilskimi vozili, pripravljenimi na posredovanje, če bi se lokalizirani požar znova razplamtel.

"V požaru, ki je v popoldanskih urah izbruhnil na treh lokacijah v zalivu Konapikova, je zgorelo približno 11 hektarjev gozda in nizkega rastja, vendar ogenj ni ogrožal stanovanjskih hiš," so gasilci iz Prostovoljnega gasilskega društva (DVD) Supetar povedali za Hino.

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O tem, ali bodo gasilci na požarišču ostali tudi v nadaljevanju dneva, bodo odločili po jutranji oceni razmer, navaja Net.hr.

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Županijski gasilski operativni center Split je obvestilo o požaru prejel ob 15. uri. Ogenj je zajel travo, nizko rastje in borov gozd. Pri gašenju je v popoldanskih urah sodelovalo 56 gasilcev, pomagali pa sta tudi dve letali canadair in eno letalo Air Tractor.

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