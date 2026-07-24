Na požarišču na Braču od jutra dežurnih 38 gasilcev

"V požaru, ki je v popoldanskih urah izbruhnil na treh lokacijah v zalivu Konapikova, je zgorelo približno 11 hektarjev gozda in nizkega rastja, vendar ogenj ni ogrožal stanovanjskih hiš," so gasilci iz Prostovoljnega gasilskega društva (DVD) Supetar povedali za Hino.
O tem, ali bodo gasilci na požarišču ostali tudi v nadaljevanju dneva, bodo odločili po jutranji oceni razmer, navaja Net.hr.
Županijski gasilski operativni center Split je obvestilo o požaru prejel ob 15. uri. Ogenj je zajel travo, nizko rastje in borov gozd. Pri gašenju je v popoldanskih urah sodelovalo 56 gasilcev, pomagali pa sta tudi dve letali canadair in eno letalo Air Tractor.
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