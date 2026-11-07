Novi odstopi na pravosodnem ministrstvu ZDA

Pred tem je v četrtek odstopila vodja oddelka za državljanske pravice Harmeet Dhillon, ki je dejavnosti za olajšanje uveljavljanja volilne pravice manjšin v ZDA preusmerila v prizadevanja za razveljavitev glasovnic zaradi domnevnega glasovanja tujcev.

Odstop Quinonesa je v petek potrdil ameriški pravosodni minister Todd Blanche, ki razloga za odhod ni navedel. Quinones se je na omrežju X zahvalil Trumpu za priložnost. Dejal je, da odhaja ponosen na skupne dosežke in hvaležen za možnost služenja državi.

Preiskava s sedežem v Fort Piercu ugotavlja, ali so nekdanji državni uradniki iz demokratskih vlad Baracka Obame in Joeja Bidna sodelovali v zaroti, da bi Trumpu z različnimi kazenskimi in obveščevalnimi preiskavami preprečili pri vrnitvi na oblast oziroma ga odstranili s položaja, poroča televizija CBS.

Quinonesov odhod je zadnji v nizu kadrovskih pretresov v preiskovalni skupini. Septembra je nenadoma odstopil tožilec Joe DiGenova, pa tudi nekdanji pravnik Bele hiše Kurt Olsen, znan po prizadevanjih za razveljavitev rezultatov predsedniških volitev leta 2020. Že v začetku leta so iz preiskave umaknili glavno karierno tožilko, ki je izrazila pomisleke glede trdnosti dokazov.