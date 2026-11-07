Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Novi odstopi na pravosodnem ministrstvu ZDA

Washington, 07. 11. 2026 11.57 pred 4 urami 1 min branja 7

Avtor:
STA M.V.
Ameriško pravosodno ministrstvo

S položaja je odstopil vodja zveznega tožilstva za južno Florido Jason Reding Quinones, ki je nadzoroval preiskavo domnevne velike zarote proti predsedniku ZDA Donaldu Trumpu, kakor tudi vodja oddelka za obveščevalne dejavnosti na ministrstvo za pravosodje John Eisenberg.

Pred tem je v četrtek odstopila vodja oddelka za državljanske pravice Harmeet Dhillon, ki je dejavnosti za olajšanje uveljavljanja volilne pravice manjšin v ZDA preusmerila v prizadevanja za razveljavitev glasovnic zaradi domnevnega glasovanja tujcev.

Odstop Quinonesa je v petek potrdil ameriški pravosodni minister Todd Blanche, ki razloga za odhod ni navedel. Quinones se je na omrežju X zahvalil Trumpu za priložnost. Dejal je, da odhaja ponosen na skupne dosežke in hvaležen za možnost služenja državi.

Preiskava s sedežem v Fort Piercu ugotavlja, ali so nekdanji državni uradniki iz demokratskih vlad Baracka Obame in Joeja Bidna sodelovali v zaroti, da bi Trumpu z različnimi kazenskimi in obveščevalnimi preiskavami preprečili pri vrnitvi na oblast oziroma ga odstranili s položaja, poroča televizija CBS.

Quinonesov odhod je zadnji v nizu kadrovskih pretresov v preiskovalni skupini. Septembra je nenadoma odstopil tožilec Joe DiGenova, pa tudi nekdanji pravnik Bele hiše Kurt Olsen, znan po prizadevanjih za razveljavitev rezultatov predsedniških volitev leta 2020. Že v začetku leta so iz preiskave umaknili glavno karierno tožilko, ki je izrazila pomisleke glede trdnosti dokazov.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
ZDA ODSTOPI ZAROTA

Polarni vrtinec slabi občutno prezgodaj: Evropi grozijo hladni vdori?

V Franciji novi množični protesti

24ur.com Namestnik direktorja FBI z januarjem napovedal odstop
24ur.com Za pregled zaseženih dokumentov sodnica imenovala neodvisnega strokovnjaka
24ur.com Trump za novo kandidatko za pravosodno ministrico izbral Pam Bondi
24ur.com Direktor FBI Wray napovedal odstop
24ur.com Odstavili ministra za ameriško mornarico
24ur.com S fotografijo školjk naj bi grozil Trumpu, nekdanji šef FBI se je predal
24ur.com Trump sestavlja vlado, prihajata senator in veteran zelenih baretk
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
flojdi
07. 11. 2026 16.26
?a pr ns pa ne
Odgovori
0 0
tron3
07. 11. 2026 13.47
Kako se tolažte, Donči jim je nastavil past med temi volitvami, raje zapišite da so aretirani!!! Vsaj enkrat za spremembo napišite po resnic!!!
Odgovori
+1
1 0
M_teoretik
07. 11. 2026 13.39
Prve domine se podirajo!?
Odgovori
0 0
tornadotex
07. 11. 2026 13.14
Narod je začel čekirati, kaj je volil..navadnega naduteža z otroško filozofijo odzivanja.
Odgovori
+1
1 0
marre
07. 11. 2026 12.47
Ladja se potaplja, republikanci sedaj vedo, da je Trump nepriljubljen in da ga cca 70% Američanov ne more videt in tako klavrno se bo zadnji dve leti še nadaljeval ta destruktiven mandat.. Po januarju 2027 sledijo preiskave, zaslišanja o vsem kar je Trump počel in imel bodo kaj za preiskovat..
Odgovori
+1
1 0
M_teoretik
07. 11. 2026 12.23
Posledice volitev so že vidne!?
Odgovori
+2
2 0
flojdi
07. 11. 2026 16.27
Pr ns pa ne???
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Otroka za eno leto vzela iz šole in ju odpeljala na najbolj nenavadno šolanje
Ena tistih kremnih juhic, ki nikoli ne razočarajo
Ena tistih kremnih juhic, ki nikoli ne razočarajo
To so vaje, ki jih lahko izvajate v času nosečnosti
To so vaje, ki jih lahko izvajate v času nosečnosti
Učitelj, ki je potetoviran od glave do pet: Razlog vas bo presenetil
Učitelj, ki je potetoviran od glave do pet: Razlog vas bo presenetil
zadovoljna
Portal
Bila je učenka, on njen profesor. Danes sta spet skupaj
Dnevni horoskop: Nekoga čaka iskrena pohvala, drugo znamenje prijetno presenečenje
Dnevni horoskop: Nekoga čaka iskrena pohvala, drugo znamenje prijetno presenečenje
Pozabite na kavbojke, žametne hlače znova osvajajo ulice
Pozabite na kavbojke, žametne hlače znova osvajajo ulice
Po več kot 30 letih ga čaka trenutek, ki ga še ni doživel
Po več kot 30 letih ga čaka trenutek, ki ga še ni doživel
vizita
Portal
V Sloveniji letos že skoraj 5900 primerov bolezni, ki jo prenašajo klopi: prvi znak je lahko nenavadna rdečina na koži
Kdaj kašelj nakazuje na pljučnico
Kdaj kašelj nakazuje na pljučnico
Srce in testosteron: zakaj sta pomembni pravi vrednosti?
Srce in testosteron: zakaj sta pomembni pravi vrednosti?
Ali so kognitivne težave del staranja ali znak demence
Ali so kognitivne težave del staranja ali znak demence
cekin
Portal
Devet let varčevala zaman, razlog jo je pustil brez besed
Zadel jackpot, zdaj pa mora sprejeti odločitev življenja
Zadel jackpot, zdaj pa mora sprejeti odločitev življenja
Evropejci spet plačujemo več za osnovna živila
Evropejci spet plačujemo več za osnovna živila
Nekoč televizijska zvezda, danes dela v trgovini in pravi, da ga ni sram
Nekoč televizijska zvezda, danes dela v trgovini in pravi, da ga ni sram
moskisvet
Portal
Njeni boki so bili smrtonosno orožje: Bondova zapeljivka praznuje 62 let
Šel je na sestanek z mafijci, nato je izginil za vedno: skrivnost Jimmyja Hoffe
Šel je na sestanek z mafijci, nato je izginil za vedno: skrivnost Jimmyja Hoffe
Tukaj veljajo pravila, ki bi Slovence močno presenetila
Tukaj veljajo pravila, ki bi Slovence močno presenetila
Nehajte se pretvarjati, da ste v redu: 7 stvari, ki bi jih moral vedeti vsak moški
Nehajte se pretvarjati, da ste v redu: 7 stvari, ki bi jih moral vedeti vsak moški
dominvrt
Portal
Pes želel pomagati, njegova naloga postala spletna uspešnica
Zaradi napačne kombinacije čistil lahko končate na urgenci
Zaradi napačne kombinacije čistil lahko končate na urgenci
Tako v trenutku očistite cedilo brez dolgotrajnega drgnjenja
Tako v trenutku očistite cedilo brez dolgotrajnega drgnjenja
Evakuacijski nahrbtnik za 72 ur: koliko stvari s seznama so imeli že naši starši v kleti?
Evakuacijski nahrbtnik za 72 ur: koliko stvari s seznama so imeli že naši starši v kleti?
okusno
Portal
Martinovo brez celodnevnega kuhanja: Praznično kosilo, ki ga pripravimo skoraj brez dela
Božanski domači buhtlji z marmelado, mehki kot puh
Božanski domači buhtlji z marmelado, mehki kot puh
Združila je dve priljubljeni sladici: Nastale so okusne kroglice, ki gredo za med
Združila je dve priljubljeni sladici: Nastale so okusne kroglice, ki gredo za med
Ne le jota in ričet: 8 pozabljenih domačih jedi na žlico, ki pogrejejo v hladnih dneh
Ne le jota in ričet: 8 pozabljenih domačih jedi na žlico, ki pogrejejo v hladnih dneh
voyo
Portal
Substanca
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Ne zapusti me
Ne zapusti me
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022