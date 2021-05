Na praznovanjih ob ponovni izvolitvi Asada več mrtvih in ranjenih

Smrtni žrtvi v Alepu na severu države sta bila mlad moški in otrok, je še poročal observatorij s sedežem v Veliki Britaniji, ki zbira informacije s pomočjo aktivistov na terenu. O podobnih praznovanjih so poročali tudi iz Homsa in Hame.

To so bile druge volitve od začetka desetletje dolge vojne v Siriji, ki je doslej zahtevala več kot 380.000 življenj. Asad je s pomočjo Rusije in Irana ponovno prevzel nadzor nad več kot 60 odstotki države. Uporniki še vedno nadzirajo območja na severu in severozahodu Sirije, medtem ko Kurdi obvladujejo severovzhodni del, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Bašar al Asad vlada v Siriji od leta 2000. Pred tem je v državi od leta 1971 vladal njegov oče Hafez.