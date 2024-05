Na prenatrpanem čolnu so jo zmečkali do smrti: 'Nisem je mogel zaščititi'

Pred tednom dni, še prej, kot je zora obarvala temno nočno nebo, je 41-letni Ahmed Alhashimi med množico nagnetenih ljudi v majhnem čolnu kričal in prosil za pomoč. Od sebe je umikal trupla ter se skušal prebiti do tistega dela, kjer je bila stisnjena njegova sedemletna Sara . Sam prihaja iz Iraka, njegova hči pa se je rodila v Belgiji in večino svojega življenja preživela na Švedskem.

Od mladega Sudanca, ki je bil del večje skupine, ki se je v zadnjem trenutku nagnetla na krov čolna, ko se je ta odmaknil od obale, je želel le, da se premakne, da deklico dvigne izpod ljudi. A moški ga je najprej ignoriral, nato pa mu je zagrozil. "Čas, ki je tekel, je bil kot smrt sama. Videli smo ljudi, ki so umirali, moškim pa je bilo popolnoma vseeno, ali stopijo na otroka ali na glavo nekoga drugega, mladega ali starega. Ljudje so se začeli dušiti," je za BBC povedal Ahmed.

"Sem gradbeni delavec. Močan sem. Vendar pa nisem mogel izvleči niti svoje noge. Ni čudno, da se tudi moja punčka ni mogla rešiti. Bila je pod našimi nogami," je dejal. V čolnu so bili takrat ujeti tudi Ahmadova žena Nour AlSaeed in še dva njuna druga otroka, 13-letna Rahaf in osemletni Hussam.

'V kotu čolna sem videl njeno glavico. Bila je vsa modra'

Za družino je bil to že četrti poskus prečkanja, odkar so na to območje prispeli pred dvema mesecema. Za prečkanje preliva so za odraslo osebo računali 1500 evrov in polovico manj za vsakega otroka, tihotapci pa so mu tokrat obljubili, da bo na njihov čoln lahko prišlo le 40 oseb. A nato jih je presenetila ločena skupina sudanskih migrantov.

Sedemletna deklica je bila dan pred potovanjem mirna. Čez noč so se skrili med sipinami severno od mesta. Nekaj pred 6. uro zjutraj je skupina napihnila čoln, nato pa so jim tihotapci ukazali, naj ga odnesejo na plažo in z njim stečejo proti morju, preden jih prestreže policija, ki je prišla na plažo. V bližini se je nato sprožil policijski solzivec in Sara je začela kričati. Kakšno minuto jo je zato oče na čolnu še držal na ramenih, nato pa jo je postavil na tla, da bi pri vkrcanju pomagal še hčeri Rahaf. Takrat je najmlajšo izgubil izpred oči.