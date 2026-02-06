Naslovnica
Tujina

Na priljubljenem otoku umrli štirje britanski turisti, več kot sto jih je zbolelo

Praia , 06. 02. 2026 11.22

Avtor:
A.K.
Zelenortski otoki ponujajo nekaj za vsakega, tudi najbolj zahtevnega popotnika.

Britanska agencija za zdravstveno varnost državljane svari pred potovanjem na Zelenortske otoke, potem ko so v zadnjem času tam opazili porast prebavnih bolezni. Za njimi so zboleli številni Britanci, štirje so celo umrli.

Od 1. oktobra lani je britanska agencija odkrila 118 primerov šigele in 43 primerov salmonele, povezanih s potovanji na zahodnoafriški arhipelag. Umrli so 55-letnik in 56-letnik ter dve 64-letnici. Njihove družine zdaj vlagajo odškodninske zahtevke proti turističnemu ponudniku Tui. Žena izmed enega umrlega je povedala, da so bili higienski standardi v letovišču, kjer sta z možem bivala na Salu, vprašljivi. Tui je dejal, da preiskuje trditve, vendar ne daje komentarjev, dokler sodni postopek še poteka.

Zelenortske otoke je avgusta lani prizadel orkan Erin, ki je poškodoval vodovodno in sanitarno infrastrukturo. Svetovna zdravstvena organizacija je po njem ocenila, da obstaja večje tveganje za bolezni zaradi onesnažene vode in prenašalcev žuželk.

Zelenortski otoki
Zelenortski otoki
FOTO: Shutterstock

Medtem ko si večina ljudi po okužbi opomore v enem tednu, so štirje Britanci umrli v nekaj mesecih po okužbi s prebavnimi boleznimi, ki so jih staknili na tej počitniški destinaciji, pišejo angleški mediji.

Šigela in salmonela sta bakterijski okužbi, ki prizadeneta črevesje in lahko povzročita simptome, kot so driska, vročina in krči v želodcu.

Do onesnaženja živil s šigelo najpogosteje pride zaradi slabe higiene (rok) pri pripravi in rokovanju z živili ali onesnažene pitne vode. Tvegana živila, s katerimi se prenašajo šigele, so solate (krompirjeva, tunina, testeninska, piščančja), sendviči, ne dovolj oprana zelenjava in sadje, nepasterizirano mleko in mlečni izdelki, perutnina, školjke in voda. Okužbe so možne tudi s hrano, ki jo onesnažijo muhe, poroča NIJZ.

Opozorilo britanske agencije prihaja pred februarskimi počitnicami, ko naj bi na priljubljeno zimsko destinacijo odpotovalo večje število britanskih dopustnikov.

Razlagalnik

Šigela je vrsta bakterije, ki povzroča grižo (shigelozis), okužbo prebavil. Najpogosteje se prenaša s fekalno-oralno potjo, kar pomeni, da se bakterije prenesejo iz blata okužene osebe v usta druge osebe. To se lahko zgodi neposredno ob stiku z okuženo osebo ali posredno preko onesnažene hrane, vode ali predmetov. Slaba osebna higiena, zlasti neustrezno umivanje rok, je ključni dejavnik pri širjenju te okužbe. Zelenjava in sadje, ki nista bila ustrezno oprana, ter nepasterizirani mlečni izdelki ali morski sadeži so lahko vir okužbe, če so bili onesnaženi z bakterijami.

Salmonela je rod bakterij, ki povzročajo salmonelozo, pogosto zastrupitev s hrano. Okužba se običajno zgodi, ko ljudje zaužijejo hrano ali vodo, ki je bila onesnažena z iztrebki okuženih živali ali ljudi. Najpogostejši viri okužbe so surova ali premalo kuhana jajca, perutnina, meso in mlečni izdelki. Bakterije lahko preživijo tudi na površinah, kot so kuhinjski pulti, če ni ustrezne higiene. Simptomi vključujejo drisko, vročino in trebušne krče, ki se običajno pojavijo 6 ur do 6 dni po okužbi in trajajo 4 do 7 dni. V nekaterih primerih, zlasti pri ljudeh z oslabljenim imunskim sistemom, se lahko okužba razširi izven črevesja in postane življenjsko nevarna.

Zelenortski otoki, uradno Republika Zelenortski otoki (Cabo Verde), so otoška država v osrednjem Atlantskem oceanu, ki leži približno 570 kilometrov zahodno od obale zahodne Afrike. Arhipelag sestavlja deset večjih vulkanskih otokov, od katerih jih je devet poseljenih. Geografsko so otoki razdeljeni v dve skupini: Savodski otoki na zahodu in Navetni otoki na vzhodu. Zaradi svoje lege so bili v zgodovini pomembna postojanka na pomorskih poteh, danes pa so priljubljena turistična destinacija, znana po plažah, glasbi in kulturi.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
zelenortski otoki smrt prebavne težave

