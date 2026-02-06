Na priljubljenem otoku umrli štirje britanski turisti, več kot sto jih je zbolelo

Zelenortske otoke je avgusta lani prizadel orkan Erin, ki je poškodoval vodovodno in sanitarno infrastrukturo. Svetovna zdravstvena organizacija je po njem ocenila, da obstaja večje tveganje za bolezni zaradi onesnažene vode in prenašalcev žuželk.

Od 1. oktobra lani je britanska agencija odkrila 118 primerov šigele in 43 primerov salmonele, povezanih s potovanji na zahodnoafriški arhipelag. Umrli so 55-letnik in 56-letnik ter dve 64-letnici. Njihove družine zdaj vlagajo odškodninske zahtevke proti turističnemu ponudniku Tui. Žena izmed enega umrlega je povedala, da so bili higienski standardi v letovišču, kjer sta z možem bivala na Salu, vprašljivi. Tui je dejal, da preiskuje trditve, vendar ne daje komentarjev, dokler sodni postopek še poteka.

Medtem ko si večina ljudi po okužbi opomore v enem tednu, so štirje Britanci umrli v nekaj mesecih po okužbi s prebavnimi boleznimi, ki so jih staknili na tej počitniški destinaciji, pišejo angleški mediji.

Šigela in salmonela sta bakterijski okužbi, ki prizadeneta črevesje in lahko povzročita simptome, kot so driska, vročina in krči v želodcu.

Do onesnaženja živil s šigelo najpogosteje pride zaradi slabe higiene (rok) pri pripravi in rokovanju z živili ali onesnažene pitne vode. Tvegana živila, s katerimi se prenašajo šigele, so solate (krompirjeva, tunina, testeninska, piščančja), sendviči, ne dovolj oprana zelenjava in sadje, nepasterizirano mleko in mlečni izdelki, perutnina, školjke in voda. Okužbe so možne tudi s hrano, ki jo onesnažijo muhe, poroča NIJZ.

Opozorilo britanske agencije prihaja pred februarskimi počitnicami, ko naj bi na priljubljeno zimsko destinacijo odpotovalo večje število britanskih dopustnikov.