Na priljubljeni plaži na Korčuli spet nevarna bakterija

29. avgusta so na plaži hotela Park in mestne plaže Banje na Korčuli vzorčili morje, katerega analiza je pokazala preseženo koncentracijo bakterije Escherichia coli, so sporočili iz Zavoda za javno zdravstvo Dubrovniško-neretvanske županije, poročajo hrvaški mediji.

Glede na to, da vzorec morja zaradi fekalnega onesnaženja ne ustreza standardom, kopanje do nadaljnjega odsvetujejo, so zapisali.

Težave z onesnaženim morjem okoli otoka Korčula, ki so se letos pojavile že večkrat, so vzbudile celo pozornost mednarodne javnosti, še posebej nemške, kar sicer ni preseneltljivo, saj številni Nemci dopustujejo pri sosedih.

Nemški RTL je tako že pred časom pisal, da hrvaški inštitut za zaščito okolja opozarja na ta problem in nemškim turistom svetuje previdnost pri odhodu na plažo.

Kot so izpostavili, je otok Korčula ena izmed priljubljenih turističnih destinacij na Hrvaškem. Voda je praviloma izjemno dobra, a letos so težave.

Za zdaj ni znano, od kod izvira onesnaženje na prizadetem obalnem območju. Po navedbah oblasti pa je treba redno jemati vzorce za preverjanje kakovosti vode.

E. coli sicer ni zanemarljiva težava. Ko te bakterije vstopijo v telo, lahko plavalci pričakujejo težave s prebavili, kot je driska ali celo okužbe ušes, oči, nosne votline in kože.