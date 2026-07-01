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Na priljubljeni plaži na Majorki nasedla luksuzna jahta

Palma de Mallorca, 01. 07. 2026 16.55 pred 22 minutami 1 min branja 1

Avtor:
M.P.
Nasedla jahta na Majorki

Priljubljena majorška plaža Magalluf je v nedeljo dobila nepričakovanega "obiskovalca". Ni šlo za osebo niti za katero od morskih živali, temveč za mogočno plovilo. V plitvini je namreč nasedla luksuzna jahta, ki je na obalo kmalu privabila množico radovednežev.

V nedeljo je na plaži Magalluf le nekaj metrov od obale nasedla luksuzna jahta. Plovilo je iz za zdaj neznanega vzroka okoli poldneva nasedlo v bližini enega najbolj prometnih predelov letovišča, zato ni čudno, da je kmalu po nasedanju na plažo privabilo množico radovednežev.

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Kot poroča portal Majorca Daily Bulletin, so se množice zbirale celotno popoldne ter opazovale, kako so skušali jahto ponovno splaviti. Drugo plovilo jo je skušalo večkrat odvleči v globljo vodo, sprva sicer neuspešno.

Na plaži so posredovali tudi policisti in reševalci, ki so zagotavljali varnost množice, ki je dogajanje s plaže fotografirala in snemala.

Na plažo so poslali policijo in reševalce, da bi spremljali situacijo in zagotovili javno varnost, medtem ko je jahta ostala nasedla. "Vsi so fotografirali in opazovali, kako jo poskušajo spraviti v globino," je dejal eden od ljudi na obali.

Zakaj je 12-metrska jahta nasedla, za zdaj še ni potrjeno, prav tako za zdaj ni poročil o poškodbah ali večji škodi.

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KOMENTARJI1

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Delavec_Slo
01. 07. 2026 17.44
U če bi bilo tole na cro, bi bilo 10x tu gor!
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