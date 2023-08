Na priljubljeni plaži v New Yorku morski pes napadel plavalko

Ob eni izmed najbolj priljubljenih plaž v New Yorku je 50-letnico napadel morski pes in jo ugriznil v nogo. Reševalci so žensko potegnili iz vode in ji nudili prvo pomoč. Ženska je bila v kritičnem, a stabilnem stanju s hudimi poškodbami na stegnu prepeljana v bolnišnico Jamaica, je povedal tiskovni predstavnik policije. Plaža Rockaway Beach je zaprta za kopanje in deskanje, so sporočili iz newyorške policije.

Po napadu morskega psa na eni izmed najbolj priljubljenih newyorških plaž, Rockaway Beach, je bila 50-letnica, ki je utrpela ugriz v nogo, v kritičnem stanju. "Zaradi nedavne aktivnosti morskih psov bo danes, 8. avgusta, plaža Rockaway zaprta za kopanje in deskanje," so sporočili iz newyorške policije. Trenutno je žrtev še vedno v bolnišnici zdravstvenega centra Jamaica in naj bi bila zdaj že v stabilnem stanju. icon-expand Rockaway Beach, New York FOTO: AP Do napada je prišlo približno en mesec po petih verjetnih napadih morskih psov pri bližnjem otoku Long Island, zato so lokalne oblasti okrepile patruljiranje zaradi morskih psov. Pet ugrizov, ki sicer niso bili usodni, se je zgodilo v dveh dneh in je vznemirilo newyorške obiskovalce plaž. Napadi so spomnili tudi na podoben niz napadov morskih psov lansko poletje, zaradi katerega je bilo zaprtih več newyorških plaž. Gavin Naylor, direktor floridskega programa za raziskovanje morskih psov, je povedal, da se lahko plavalci s previdnostnimi ukrepi izognejo napadom. "Ljudje naj vedno plavajo v skupinah. Ne smejo plavati predaleč od obale, še posebej pa se morajo izogibati ribarjenju z vabo," je prejšnji mesec za CNN povedal Naylor. Tveganje, da vas napade morski pes, je razmeroma majhno, saj je bilo lani po podatkih floridskega naravoslovnega muzeja po vsem svetu potrjenih le 57 napadov. Od tega jih je bilo 41 v Združenih državah Amerike, od tega osem primerov brez smrtnih žrtev v New Yorku.