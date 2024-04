Na prodaj ikoničen škotski otok: kupec bo z njim dobil tudi čredo ovac

Ob zahodni obali Škotske je naprodaj idiličen 453 hektarjev velik zasebni otok Sanda. Natančneje se otok nahaja med Škotsko in Severno Irsko, ob južni konici polotoka Kintyre, ki je zaslovel s pesmijo Paula McCartneryja in skupine Wings "Mull of Kintyre" iz leta 1977. Otok je bil sicer skozi zgodovino povezan tudi z menihi, svetniki in kralji, poroča CNN .

Otok je imel sicer skozi leta številne lastnike, najbolj znan pa je Jack Bruce iz rock skupine Cream. In koliko točno bo moral novi kupec odšteti za ta škotski otok? 2,5 milijona funtov oz. slabe tri milijone evrov.

Dostop do otoka je mogoč s čolnom ali helikopterjem, v gostišču Byron Darnton, poimenovanem po ladji, ki je potonila ob otoku leta 1946, pa lahko otok sprejme do 26 oseb. Leta 2003 sta gostišče ustanovila nekdanja lastnika Dick in Meg Gannon, a so ga zaprli, ko je otok leta 2010 kupil švicarski poslovnež Michi Meier. Gostišče ima sicer še vedno dovoljenje za izdajanje alkoholnih pijač, če bi ga želeli bodoči lastniki znova oživiti.

Na otoku s peščenimi plažami, sedmimi hišami, pivnico, helikoptersko ploščadjo, sicer domuje tudi kolonija njork in drugih ptic ter čreda 55 črnih ovac, ki so sicer samooskrbne. Vse to bi pripadlo osebi, ki bi se odločila za ta nekajmilijonski nakup. To je sicer tudi eden redkih škotskih otokov, ki tiska lastne znamke.

Večina nastanitev na otoku je bila nedavno prenovljenih. Energijo na otoku trenutno proizvajajo trije generatorji, a v prihodnosti je mogoča tudi usmeritev v obnovljive vire energije.