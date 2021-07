V hrvaški trgovini na prodajnih policah med bananami našli 18 kilogramov kokaina

"Danes zjutraj okrog 7. ure je Dubrovačko-neretvanska policijska uprava iz trgovine z živili prejela prijavo o najdbi sumljivega materiala med paketi, v katerih so se nahajale banane," je sporočila policija. "Policisti so odšli na kraj in v preliminarni preiskavi ugotovili, da gre za prepovedano drogo kokain. Policija nadaljuje s kriminalističnimi preiskavami." Gre za 16 paketov, skupna bruto teža pa je 18,2 kilograma.

Policija je ob tem sporočila, da aktualna najdba ni povezana z zasegom 56 kilogramov kokaina v pristanišču Ploče. Urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala USKOK je pred dnevi na splitskem sodišču podal obtožnico zoper Oliverja Čokaro, Anđela Oršulića in Gorana Bebića zaradi tihotapljenja kokaina iz Ekvadorja skozi pristanišče Ploče.

Osumljeni naj bi lani in letos v navezi z neznano osebo iz srednjeameriške države in še enim kupcem organizirali preprodajo na Hrvaškem. Tudi ta pošiljka je prišla skupaj z bananami. Na Hrvaškem že nekaj časa ugibajo, da so Ploče postale osrednje pristanišče za tihotapljenje kokaina v državo in tudi Evropsko unijo.