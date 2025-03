Med vožnjo so se udrla tla in 'pogoltnila' motorista

Posnetek kamere, ki je bila nameščena na armaturni plošči vozila, prikazuje trenutek, ko se je v ponedeljek okoli 18.30 blizu prometnega križišča v Seulu udrl del ceste. To se je zgodilo ravno v hipu, ko je čez njo zapeljalo belo vozilo. Avtomobil je po čudežu v zadnjem hipu "skočil" iz jame, motorist, ki je vozil za njim, pa ni imel takšne sreče. Čeprav je skušal zaviti mimo luknje, se je ta v hipu še povečala in motorista skupaj z motorjem "pogoltnila".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Voznik, ki je dogodek posnel, je ustavil ob strani, kamera pa je še naprej snemala. Na posnetku pa vidimo, kako je nato v luknjo izginilo še več ceste, v jami pa je – najbrž iz poškodovanih cevi – začela teči voda.

Kmalu je steklo reševanje motorista iz novonastale jame, ki meri 20 metrov v širino in 20 metrov v globino, poročanje lokalnih medijev povzema BBC. Najprej so našli le njegov mobilni telefon in motor, danes okoli 11. ure pa še njegovo truplo.

V dogodku je bil poškodovan tudi voznik avtomobila, ki se je za las izognil najhujšemu.

Vodja gasilske postaje v Gangdongu, Kim Čang Seop, je pojasnil, da je bilo v jami pomešanih 2000 ton zemlje in vode.

Zakaj so se tla vdrla, oblasti še preiskujejo.

Takšni dogodki sicer v Južni Koreji niso tako zelo redke. Nedavno poročilo navaja, da se je v zadnjem desetletju v Seulu pojavilo kar 223 udornih jam, piše BBC. Te so nastale zaradi slabega upravljanja z infrastrukturo, starih in poškodovanih cevi, dolgotrajnega posedanja tal in nesreč zaradi izkopavanja.