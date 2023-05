Na prometni ulici brutalno pretepel in zabodel 16-letnico

V indijski prestolnici je na prometni ulici moški brutalno pretepal in zabodel 16-letno dekle, ki je zaradi hudih poškodb na kraju umrlo. Medtem ko je moški svojo žrtev pretepal, so mimo hodili ljudje, a nihče se ni ustavil, da bi nemočni najstnici pomagal.

Video posnetek incidenta, ki je trajal več kot minuto in ga je posnela varnostna kamera, prikazuje moškega, ki brutalno pretepa nemočno dekle, jo večkrat zabode z nožem, nato pa še nanjo vrže velik kamen. Medtem ko je moški pretepal dekle, so mimoidoči povsem ravnodušno hodili mimo, le en moški ga je skušal zaustaviti, a se je tudi on hitro umaknil. Truplo žrtve so našli na območju Shahbad Dairy v soseski Rohini na severu Delhija, kjer se je incident tudi zgodil. Indijska policija je sporočila, da je v zvezi z umorom aretirala osumljenca po imenu Sahil.

icon-expand Nasilje nad ženskami v Indiji iz leta v leto vedno bolj narašča. FOTO: Shutterstock

Posebna policijska komisarka v Delhiju Deependra Pathak je za indijski novičarski kanal Times Now povedala, da začetna preiskava kaže na tako imenovani zločin iz strasti. Dekličin oče je za indijsko tiskovno agencijo ANI povedal, da je družina zahtevala strogo kazen za obtoženca. Ta dogodek je zadnji v vrsti umorov in posilstev, ki so sprožili jezo glede tega, ali je v Indiji dovolj storjenega za zaščito žensk in kaznovanje napadalcev. "V Delhiju je bila na odprtem brutalno umorjena mladoletna deklica," je na Twitterju zapisal glavni minister Delhija Arvind Kejriwal. "To je zelo žalostno in nesrečno. Zločinci so postali neustrašni, policije pa se ne bojijo več." "Varnost prebivalcev Delhija je najpomembnejša," je dodal. Swati Maliwal, predsednica komisije za ženske v Delhiju, je za ANI povedala, da še nikoli ni videla tako zastrašujočega incidenta. "Delhi je postal zelo nevaren za ženske in dekleta," je dodala.

icon-expand Demonstracije žensk v Indiji FOTO: AP

Indija se že dolgo bori z nasiljem nad ženskami. V raziskavi fundacije Thompson Reuters iz leta 2018, v kateri so sodelovali strokovnjaki za ženska vprašanja, je bila ta država uvrščena med najnevarnejše kraje na svetu za ženske. Zdi se, da se pogostost kaznivih dejanj proti ženskam v Indiji tudi povečuje. Po podatkih indijskega nacionalnega urada za evidenco kaznivih dejanj je bilo leta 2020 v primerjavi z letom 2013 – zadnjim letom pred prihodom vladajoče stranke Bharatiya Janata (BJP) na oblast – za 20 odstotkov več kaznivih dejanj proti ženskam. Indija je globoko patriarhalna in konservativna država, nasilje nad ženskami in dekleti pa je vse prej kot redkost. Število kaznivih dejanj zoper ženske se le še zaskrbljujoče povečuje. Nekatere pogoste oblike nasilja nad ženskami so posilstvo, smrt zaradi dote, prisilne poroke otrok, ugrabitve in primeri metanja kisline na ženske.

icon-expand Prisilna poroka starejšega moškega z majhno deklico FOTO: Shutterstock

Ženske niso varne v javnih prostorih, vendar to še ne pomeni, da so varne v svojih zasebnih prostorih. Poročajo o različnih primerih nasilja v družini. O primerih nasilja v družini, kot so posilstvo v zakonu, psihično mučenje, sežiganje nevest in detomor, poročajo vsak dan. Aktivisti pravijo, da so dejanski statistični podatki verjetno le vrh ledene gore, saj se o številnih oblikah nasilja nad ženskami, kot je posilstvo, pogosto premalo poroča. Yogita Bhayana, ustanoviteljica organizacije Ljudje proti posilstvom v Indiji, je dejala, da je problem v veliki meri zakoreninjen v starih družbenih normah. "V naši državi se naučimo živeti s takšnimi razmerami, kar je zelo žalostno," je za CNN povedala Bhayana. "Osnovna patriarhalna struktura je popolnoma gnila in prav zdaj moramo to popraviti." "Postavljanje kamer in policistov ne bo dovolj," je dodala. "Treba je delati na miselnosti moških in fantov."