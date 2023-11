Na prostost ušla izjemno strupena zelena mamba

Nizozemska policija je prebivalce mesta Tilburg obvestila, da je od ponedeljka pogrešana izjemno strupena zelena mamba, poroča France24. "Kača je izjemno nevarna," so ob tem opozorili in dodali, da je ugriz zelene mambe izjemno strupen. "Če koga ugrizne, je pomembno, da takoj poišče zdravniško pomoč."

Ob tem so nekoliko pomirili, da se bo kača sicer skušala izogniti soočenju s človekom. Ker gre za hladnokrvno tropsko bitje, kača najverjetneje ne bo zdrsnila v mrzlo nizozemsko zimo. "Rada ima temne in tople prostore. Če to najde, bo zelo pasivna," so zapisali.

Zelene mambe se prehranjujejo s pticami, njihovimi jajci, glodavci in netopirji. Gre za zelo strupeno kačo, njen strup pa deluje zelo hitro. Njen strup bi lahko ubil več ljudi, oseba pa lahko umre že 30 minut po piku zelene mambe.