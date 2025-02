Na prostosti še trije vidno shirani izraelski talci

V Gazi so izpustili še tri izraelske talce, ki jih je palestinsko islamistično gibanje Hamas zadrževalo vse od oktobra 2023. V peti izmenjavi talcev in zapornikov od prekinitve ognja so bili izpuščeni Eli Šarabi, Ohad ben Ami in Or Levy. V zameno bo Izrael po napovedih iz svojih zaporov izpustil 183 Palestincev.