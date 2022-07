Na protestih proti dogovoru z Bolgarijo izbruhnilo nasilje

Protesti proti francoskemu predlogu, ki naj bi odpravil bolgarsko blokado pristopnega procesa Severne Makedonije, so v makedonski prestolnici potekali četrti dan zapored. Demonstranti, ki so zahtevali odstop vlade, so protest začeli pred poslopjem vlade, preden so se zbrali pred zunanjim ministrstvom in parlamentom.

Proti poslopju ministrstva je več protestnikov vrglo petarde in jajca. Pred poslopjem sobranja pa je policija posredovala proti skupini protestnikov, ki je podrla varnostno ograjo in metala petarde, dimne bombe in druge predmete na policijski kordon in poslopje parlamenta. Po spopadu med nekaj deset protestniki in policijo so po podatkih policije aretirali enajst protestnikov, med njimi dva mladoletnika. Poškodovanih med protestniki naj ne bi bilo. Na poslopjih ministrstva in sobranja je bilo razbitih več okenskih stekel.

Notranje ministrstvo je sporočilo, da je bilo poškodovanih 47 policistov, med njimi dva huje. Tako premier Dimitar Kovačevski kot notranji minister Oliver Spasovski in predsednik parlamenta Talat Xhaferi so izpostavili podporo demokratični pravici do protestov, a ostro obsodili nasilje nad policisti. Predsednik države Stevo Pendarovski je obsodil nasilje kot metodo v politiki. Meni, da nasilje v sodobnih demokracijah ne bi smelo imeti mesta.