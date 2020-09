Na protestih proti Lukašenku več kot 250 aretacij, odzvala se je tudi EU

Večer po nenapovedani prisegi je na tisoče protestnikov preplavilo ulice po vsej državi. Oblasti so aretacije sodelujočih izvajale tako v prestolnici kot tudi v mestih Grodna, Gomel, Borisov in drugod. Zamaskirani uniformiranci so proti protestnikom posredovali z vodnimi topovi. Nekateri naj bi bili pri tem poškodovani, zanje pa so poskrbeli drugi protestniki, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Po vsej državi je bilo prijetih 259 ljudi, je sporočila Viasna, organizacija za človekove pravice.

V bran protestnikom je stopila tudi EU. "Ta 'prisega' neposredno nasprotuje volji velikega dela beloruskih prebivalcev, kar je bilo izraženo v številnih in mirnih protestih brez primere, ki potekajo vse od volitev, ter služi le nadaljnji poglobitvi politične krize v Belorusiji," je povedal Josep Borrell, visoki zunanjepolitični predstavnik EU.

Izpostavil je pogum beloruskih prebivalcev, ki kljub nasilni represiji oblasti nadaljujejo z mirnimi protesti za demokracijo in svoje temeljne pravice, ter izrazil solidarnost EU in podporo demokratični pravici do izvolitve predsednika na svobodnih in poštenih volitvah pod nadzorom Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse).

Glede na navedbe nekaterih prisotnih je bilo sicer v Minsku slišati strele, varnostne sile pa naj bi uporabile tudi solzivec. Oblasti to zanikajo in po poročanju beloruske tiskovne agencije Belta zatrjujejo, da imajo razmere pod nadzorom.