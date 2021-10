Na protestih v Bejrutu odjeknili streli: več mrtvih in ranjenih

Več ur trajajoče streljanje, v katerem so bili uporabljeni ostrostrelske puške, avtomatsko orožje, pištole in minometi, je spominjalo na prizore iz državljanske vojne v Libanonu med letoma 1975 in 1990. Spopadi so potekali na nekdanji fronti, na meji med šiitskim in krščanskim delom Bejruta.

Protestniki so zahtevali, da se sodnik umakne iz preiskave eksplozije v pristanišču v Bejrutu, v kateri je avgusta lani umrlo najmanj 215 ljudi. Hezbolah sodnika obtožuje, da je preiskavo spolitiziral in se osredotočil na šiitske politike, osumljene zanemarjanja varnosti v pristanišču, kar je omogočilo tragedijo.

V bolnišnici Sahel v večinoma šiitskem južnem predmestju Bejruta so potrdili tri smrti zaradi strelnih ran. Med žrtvami je 24-letna ženska, ki jo je na njenem domu v glavo zadel zablodel izstrelek. Libanonski mediji so poročali še o četrti smrti v bolnišnici Rasul al Azam, prav tako na južnem predmestju.

Dopisniki agencije AFP na območju so slišali močno streljanje, libanonski Rdeči križ pa je poročal tudi o 20 ranjenih. Libanonska televizija je predvajala posnetke, na katerih so moški, do zob oboroženi s strelnim orožjem.

Libanonska vojska je sicer sporočila, da je hitro izolirala območje in na kraj dogajanja napotila enote, ki iščejo strelce. V vojski so še opozorili, da bodo streljali na vse, ki streljajo s pravimi naboji, in pozvali civiliste, naj zapustijo območje.

Libanonski predsednik vlade Nadžib Mikati je pozval k ponovni vzpostavitvi miru in posvaril pred poskusi spodbujanja nasilja v Libanonu.