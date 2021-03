Na protestih v Belorusiji skoraj 250 aretacij

Po podatkih nevladne organizacije Pomlad so največ protestnikov, ki so se na ulicah zbrali v manjših skupinah, aretirali v prestolnici Minsk.

V Belorusiji so po volitvah avgusta lani izbruhnili množični protesti, ki pa so do konca leta skoraj zamrli, potem ko so aretirali več tisoč protestnikov. Več ljudi je bilo tudi ubitih. Opozicija je od takrat spremenila taktiko in ne spodbuja več k množičnim protestom, ampak k številnim manjšim protestom.

V zimskem času ni bilo večjih protestov - tudi zaradi strahu pred policijskim nasiljem. Šele v četrtek, ob nacionalnem prazniku, ko v Belorusiji obeležujejo razglasitev samostojnosti leta 1918, je več sto ljudi prvič po daljšem času stopilo na ulice in protestiralo proti Lukašenku. Oblasti so sporočile, da so na četrtkovih protestih aretirali več kot 200 ljudi.

Belorusko tožilstvo je zaradi udeležbe na lanskih množičnih protestih proti sporni vnovični izvolitvi Lukašenka za predsednika države doslej vložilo obtožnice proti 631 ljudem, več kot 400 pa so jih že obsodili, so prejšnji teden sporočili iz državnega tožilstva.