Na protestih v Belorusiji znova številne aretacije

V Belorusiji so že 18. nedeljo zapored potekali protesti proti režimu Aleksandra Lukašenka, tudi tokrat se jih je v številnih mestih udeležilo več tisoč ljudi. V prestolnici Minsk in njegovih predmestjih so protestniki organizirali najmanj sto ločenih shodov, s to strategijo pa se skušajo izogniti nasilnemu posredovanju varnostnih sil. Te so kljub temu aretirale več kot 70 ljudi.

icon-expand Beloruski protestniki z belo-rdečimi zastavami. FOTO: AP Varnostne sile so na protestih, ki potekajo že 18. nedeljo zapored, tudi tokrat s silo obračunale s protestniki. Posnetki, objavljeni na opozicijskem spletnem kanalu Telegram, prikazujejo, kako ljudje v Minsku bežijo pred zamaskiranimi pripadniki posebnih enot, ki jih pretepajo, številne so tudi odpeljali. V Belorusiji so tudi danes potekali novi protesti proti beloruskemu predsedniku Aleksandru Lukašenku. Največji je bil v Minsku, po državi pa je bilo še več manjših shodov. Beloruska organizacija za človekove pravice Pomlad je sporočila, da so aretirali več kot 70 ljudi. Protesti ob nedeljah v Belorusiji potekajo od sredine avgusta, spremljajo pa jih množične aretacije. Na protestih prejšnjo nedeljo so aretirali več kot 300 ljudi. Tudi tokrat se je protestnih shodov udeležilo na tisoče ljudi. Udeleženci protestov so znova nosili rdeče in bele zastave, zbrali pa so se v svojih soseskah in se udeležili manjših shodov tudi na obrobju Minska, da bi preprečili obsežno policijsko represijo. "To nedeljo je 18. zaporedna nedelja, ko ljudje dokazujejo, da so pripravljeni še naprej zagovarjati svoje pravice," je dejala vodja beloruske opozicije Svetlana Tihanovska. V Belorusiji vse od predsedniških volitev potekajo množični protesti opozicije proti režimu. Za zmagovalca volitev se je razglasil Aleksander Lukašenko, opozicija, ki vztraja, da je dejanska zmagovalka Tihanovska, pa zahteva njegov odstop, izpustitev vseh političnih zapornikov in konec policijskega nasilja nad mirnimi protestniki. Tihanovska, ki bo v sredo v imenu beloruske opozicije prejela nagrado Saharov Evropskega parlamenta za človekove pravice, se je po spornih predsedniških volitvah 9. avgusta zatekla v Litvo.