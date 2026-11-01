V Franciji aretirali več kot 770 ljudi, v Nemčiji ranjenih več kot 100 policistov

Kot je danes sporočilo francosko notranje ministrstvo, je policija po vsej državi aretirala 779 ljudi. Čeprav so protesti zaradi draginje, slabih razmer v šolstvu in policijskega nasilja večinoma potekali mirno, je notranji minister Laurent Nunez obsodil spopade med policijo in protestniki.
Po navedbah oblasti so skupine protestnikov v številnih mestih, med drugim v Parizu, Bordeauxu in Marseillu, vkorakale v mestna središča "z namenom vandalizma in plenjenja". V Parizu je več sto protestnikov v policiste metalo različne predmete, tudi molotovke, ti pa so se odzvali s solzivcem. V spopadih so bili poškodovani štirje policisti, trije od njih so utrpeli opekline.
"Eksplozivne naprave so vrgli proti približno petnajstim žandarjem in policistom," je sporočilo tožilstvo in poudarilo, da so sprožili preiskavo zaradi poskusa umora. "V tej fazi v zvezi z incidentom še ni bil aretiran noben osumljenec," je dodalo.
Tudi v Lyonu so demonstranti metali predmete v policijo, zaradi česar so policisti uporabili solzivec. V mestu Toulouse pa je policija uporabila vodni top, da bi razgnala protestnike.
Nunez je opozoril na visoko raven nasilja s strani nekaterih protestnikov in za napade na varnostne sile okrivil skrajno levičarske ekstremistične skupine.
Francoske oblasti so ocenile, da se je protestov po državi udeležilo okoli 320.000 ljudi, od tega 70.000 v Parizu. Mladinske organizacije medtem trdijo, da je demonstriralo skoraj pol milijona ljudi, od tega 200.000 v prestolnici.
V Nemčiji obsodili izgrede po protestih
"Nasilne levičarske skupine in huligani iz migrantskega okolja so včeraj zvečer prevzeli nadzor nad popoldanskimi mirnimi demonstracijami," je za časopis Bild dejal Dobrindt. Zagotovil je, da bodo identificirali odgovorne in jih privedli pred sodišče. "Temu kršenju javnega reda morajo slediti stroge kazni," je poudaril.
Nasilje je obsodil tudi notranji minister deleže Severno Porenje-Vestfalije Herbert Reul. Stopil je v bran mirnim protestnikom, a obsodil vse, ki so metali kamenje in petarde v policiste. Notranji minister dežele Hessen Roman Poseck pa je poudaril, da je bila večina izgrednikov z migrantskim ozadjem in da je tovrstno nasilje popolnoma nesprejemljivo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.
Po številnih nemških mestih so v soboto potekali mirni protesti, ki jih je organizirala skupina mladih GenZ regelt!. Ponekod pa so po protestih izbruhnili neredi, najhuje je bilo v Frankfurtu in Kölnu.
V Frankfurtu je bilo poškodovanih več kot 100 policistov, med njimi en huje, ko ga je kamen zadel v zobe. Med izgredi so pridržali 54 oseb, starih med 13 in 29 let. Zbrali so ob tem poročila o 17 poškodovanih trgovinah, pet pa jih je bilo izropanih.
Skupina mladih je pozvala k mirnim demonstracijam v približno 30 mestih, pri čemer so zahtevali več sredstev za šole, pomoč pri odvisnostih in psihoterapijo, ukrepe proti naraščajočim življenjskim stroškom in večje varstvo podnebja. Zavračajo uvedbo obvezne vojaške službe, prav tako pa tudi širitev državnega nadzora.
Pred zaostritvijo dogodkov so organizatorji podali pozitivno oceno. Sto tisoč ljudi je pokazalo, zaradi česa so šli na ulice, so sporočili.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.