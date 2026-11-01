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V Franciji aretirali več kot 770 ljudi, v Nemčiji ranjenih več kot 100 policistov

Pariz , 01. 11. 2026 15.19 pred 34 minutami 3 min branja 2

Avtor:
A.K. STA
Protesti v Franciji

Na sobotnih protestih v več francoskih mestih, ki se jih je po navedbah oblasti udeležilo več kot 300.000 ljudi, je policija aretirala 779 demonstrantov. Policija je v Parizu in ponekod drugod v državi uporabila solzivec in se spopadla s protestniki, pri čemer je bilo poškodovanih več policistov. Nemški notranji minister Alexander Dobrindt je obsodil izgrede, ki so izbruhnili po protestih mladih proti visokim življenjskim stroškom, varčevanju in vladni politiki. Pozval je k strogim kaznim za izgrednike, potem ko je bilo med drugim v izgredih v Frankfurtu ranjenih več kot 100 policistov in so pridržali 54 ljudi.

Kot je danes sporočilo francosko notranje ministrstvo, je policija po vsej državi aretirala 779 ljudi. Čeprav so protesti zaradi draginje, slabih razmer v šolstvu in policijskega nasilja večinoma potekali mirno, je notranji minister Laurent Nunez obsodil spopade med policijo in protestniki.

Po navedbah oblasti so skupine protestnikov v številnih mestih, med drugim v Parizu, Bordeauxu in Marseillu, vkorakale v mestna središča "z namenom vandalizma in plenjenja". V Parizu je več sto protestnikov v policiste metalo različne predmete, tudi molotovke, ti pa so se odzvali s solzivcem. V spopadih so bili poškodovani štirje policisti, trije od njih so utrpeli opekline.

"Eksplozivne naprave so vrgli proti približno petnajstim žandarjem in policistom," je sporočilo tožilstvo in poudarilo, da so sprožili preiskavo zaradi poskusa umora. "V tej fazi v zvezi z incidentom še ni bil aretiran noben osumljenec," je dodalo.

Tudi v Lyonu so demonstranti metali predmete v policijo, zaradi česar so policisti uporabili solzivec. V mestu Toulouse pa je policija uporabila vodni top, da bi razgnala protestnike.

Nunez je opozoril na visoko raven nasilja s strani nekaterih protestnikov in za napade na varnostne sile okrivil skrajno levičarske ekstremistične skupine.

Francoske oblasti so ocenile, da se je protestov po državi udeležilo okoli 320.000 ljudi, od tega 70.000 v Parizu. Mladinske organizacije medtem trdijo, da je demonstriralo skoraj pol milijona ljudi, od tega 200.000 v prestolnici.

V Nemčiji obsodili izgrede po protestih

"Nasilne levičarske skupine in huligani iz migrantskega okolja so včeraj zvečer prevzeli nadzor nad popoldanskimi mirnimi demonstracijami," je za časopis Bild dejal Dobrindt. Zagotovil je, da bodo identificirali odgovorne in jih privedli pred sodišče. "Temu kršenju javnega reda morajo slediti stroge kazni," je poudaril.

Nasilje je obsodil tudi notranji minister deleže Severno Porenje-Vestfalije Herbert Reul. Stopil je v bran mirnim protestnikom, a obsodil vse, ki so metali kamenje in petarde v policiste. Notranji minister dežele Hessen Roman Poseck pa je poudaril, da je bila večina izgrednikov z migrantskim ozadjem in da je tovrstno nasilje popolnoma nesprejemljivo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po številnih nemških mestih so v soboto potekali mirni protesti, ki jih je organizirala skupina mladih GenZ regelt!. Ponekod pa so po protestih izbruhnili neredi, najhuje je bilo v Frankfurtu in Kölnu.

V Frankfurtu je bilo poškodovanih več kot 100 policistov, med njimi en huje, ko ga je kamen zadel v zobe. Med izgredi so pridržali 54 oseb, starih med 13 in 29 let. Zbrali so ob tem poročila o 17 poškodovanih trgovinah, pet pa jih je bilo izropanih.

Skupina mladih je pozvala k mirnim demonstracijam v približno 30 mestih, pri čemer so zahtevali več sredstev za šole, pomoč pri odvisnostih in psihoterapijo, ukrepe proti naraščajočim življenjskim stroškom in večje varstvo podnebja. Zavračajo uvedbo obvezne vojaške službe, prav tako pa tudi širitev državnega nadzora.

Pred zaostritvijo dogodkov so organizatorji podali pozitivno oceno. Sto tisoč ljudi je pokazalo, zaradi česa so šli na ulice, so sporočili.

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francija protesti nemčija

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KOMENTARJI2

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peglezn
01. 11. 2026 15.56
cilj je uničiti policijo, nato pa udejaniti levo- islamistično agendo. V naslednjem koraku pa eliminirati še leve uporabne i diote in to je to. Zato je to treba že v kali zatret, kake molotovke v policiste, bu dale.
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+1
1 0
Janez Jazbinšek
01. 11. 2026 15.49
Ma neeee, to ne drži, z Nemčijo je vse vredu, včeraj se je sosed vrnil nazaj, pravi da je vse vredu...
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+1
1 0
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