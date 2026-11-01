V Franciji aretirali več kot 770 ljudi, v Nemčiji ranjenih več kot 100 policistov

Kot je danes sporočilo francosko notranje ministrstvo, je policija po vsej državi aretirala 779 ljudi. Čeprav so protesti zaradi draginje, slabih razmer v šolstvu in policijskega nasilja večinoma potekali mirno, je notranji minister Laurent Nunez obsodil spopade med policijo in protestniki. Po navedbah oblasti so skupine protestnikov v številnih mestih, med drugim v Parizu, Bordeauxu in Marseillu, vkorakale v mestna središča "z namenom vandalizma in plenjenja". V Parizu je več sto protestnikov v policiste metalo različne predmete, tudi molotovke, ti pa so se odzvali s solzivcem. V spopadih so bili poškodovani štirje policisti, trije od njih so utrpeli opekline.

icon-chevron-right 1 9 icon-chevron-right Protesti v Franciji AP

Protesti v Franciji AP

Protesti v Franciji AP

Protesti v Franciji AP

Protesti v Franciji AP

Protesti v Franciji AP

Protesti v Franciji AP

Protesti v Franciji AP

Protesti v Franciji AP

















"Eksplozivne naprave so vrgli proti približno petnajstim žandarjem in policistom," je sporočilo tožilstvo in poudarilo, da so sprožili preiskavo zaradi poskusa umora. "V tej fazi v zvezi z incidentom še ni bil aretiran noben osumljenec," je dodalo. Tudi v Lyonu so demonstranti metali predmete v policijo, zaradi česar so policisti uporabili solzivec. V mestu Toulouse pa je policija uporabila vodni top, da bi razgnala protestnike. Nunez je opozoril na visoko raven nasilja s strani nekaterih protestnikov in za napade na varnostne sile okrivil skrajno levičarske ekstremistične skupine. Francoske oblasti so ocenile, da se je protestov po državi udeležilo okoli 320.000 ljudi, od tega 70.000 v Parizu. Mladinske organizacije medtem trdijo, da je demonstriralo skoraj pol milijona ljudi, od tega 200.000 v prestolnici.

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