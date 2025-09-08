Svetli način
Tujina

Katmandu v ognju krvavih protestov, umrlo 16 ljudi

Katmandu, 08. 09. 2025 15.35 | Posodobljeno pred 11 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , L.M.
Komentarji
2

Na ulicah nepalske prestolnice Katmandu se je danes zbralo več tisoč mladih, ki so od oblasti zahtevali odpravo blokade družbenih omrežij in v državi razširjene korupcije. Policija je proti njim uporabila vodni top in solzivec. Pri tem je po njenih podatkih umrlo najmanj 16 protestnikov, okoli sto ljudi je bilo ranjenih, med njimi tudi policisti.

Policija je po lastnih navedbah po poročanju britanskega BBC z nasiljem, tudi z gumijevkami in gumijastimi naboji, proti protestnikom nastopila, ko so vstopili v omejeno cono okoli parlamenta, kjer so nekateri preko zidu preplezali na območje parlamenta. Protestniki so vzklikali gesla proti blokadi družbenih omrežij in zahtevali odpravo korupcije.

Protest v Nepalu
Protest v Nepalu FOTO: Profimedia

V prestolnici, pa tudi v nekaterih drugih krajih po državi, je proteste pripravilo gibanje mladih z imenom Generacija Z, potem ko so oblasti v petek blokirale dostop do 26 platform družbenih omrežij, ker se do določenega roka niso registrirale pri pristojnem nepalskem ministrstvu. Med blokiranimi so tudi Facebook, X in TikTok ter Instagram, ki je med milijoni Nepalcev priljubljen vir zabave in novic ter za poslovanje.

Protest v Nepalu
Protest v Nepalu FOTO: Profimedia

Lokalne oblasti so uvedle policijsko uro v delih mesta, kjer se nahajajo parlament, rezidenca predsednika države in urad premierja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Protest v Nepalu
Protest v Nepalu FOTO: Profimedia

 Platforme je nepalska vlada blokirala, potem ko jim je na podlagi odredbe vrhovnega sodišča dala avgusta sedem dni časa za registracijo v Nepalu. Z registracijo je po lastnih navedbah želela njihovo delovanje uskladiti z nepalsko zakonodajo v okviru prizadevanjem proti lažnim novicam, sovražnemu govoru in spletnim prevaram.

Protest v Nepalu
Protest v Nepalu FOTO: Profimedia

Vlada je dostop do priljubljenih spletnih platform blokirala že v preteklosti, med drugim julija do Telegrama, lani pa do TikToka.

Nepal protest družbena omrežja mrtvi
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Veščec
08. 09. 2025 17.20
+1
Zato jih je zadnje čase pr nas
ODGOVORI
1 0
patogen
08. 09. 2025 16.04
+2
Na ulicah nepalske prestolnice Katmandu se je danes zbralo več tisoč mladih, ki so od oblasti zahtevali odpravo blokade družbenih omrežij in v državi razširjene korupcije. - Čisto obratno kot pti nas. Pri nas so mladi in stari biciklirali, da bi na oblast zopet prišle stare sile progresa in kontinuitete, s sistemsko vgrajeno korupcijo in nepotizmom.
ODGOVORI
2 0
ISSN 1581-3711
24ur.com
