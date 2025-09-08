Katmandu v ognju krvavih protestov, umrlo 16 ljudi

Policija je po lastnih navedbah po poročanju britanskega BBC z nasiljem, tudi z gumijevkami in gumijastimi naboji, proti protestnikom nastopila, ko so vstopili v omejeno cono okoli parlamenta, kjer so nekateri preko zidu preplezali na območje parlamenta. Protestniki so vzklikali gesla proti blokadi družbenih omrežij in zahtevali odpravo korupcije.
V prestolnici, pa tudi v nekaterih drugih krajih po državi, je proteste pripravilo gibanje mladih z imenom Generacija Z, potem ko so oblasti v petek blokirale dostop do 26 platform družbenih omrežij, ker se do določenega roka niso registrirale pri pristojnem nepalskem ministrstvu. Med blokiranimi so tudi Facebook, X in TikTok ter Instagram, ki je med milijoni Nepalcev priljubljen vir zabave in novic ter za poslovanje.
Lokalne oblasti so uvedle policijsko uro v delih mesta, kjer se nahajajo parlament, rezidenca predsednika države in urad premierja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Platforme je nepalska vlada blokirala, potem ko jim je na podlagi odredbe vrhovnega sodišča dala avgusta sedem dni časa za registracijo v Nepalu. Z registracijo je po lastnih navedbah želela njihovo delovanje uskladiti z nepalsko zakonodajo v okviru prizadevanjem proti lažnim novicam, sovražnemu govoru in spletnim prevaram.
Vlada je dostop do priljubljenih spletnih platform blokirala že v preteklosti, med drugim julija do Telegrama, lani pa do TikToka.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.