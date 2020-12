Na protestih v Parizu izbruhnili izgredi

Generalni sekretar sindikata CGT Philippe Martinez je ocenil, da zavzemanje za svoboščine ter boj proti prekarnosti in revščini nista v nasprotju.

Udeleženci protesta izražajo tudi nasprotovanje policijskemu nasilju, potem ko so policisti nedavno pretepli temnopoltega producenta in nasilno izpraznili migrantski center v Parizu. "Vsi sovražimo policijo," so vzklikali protestniki, ki so med drugim metali petarde in prižigali bakle.