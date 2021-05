Skoraj sto ranjenih policistov na protestih v podporo Palestincem v Berlinu

Protesti proti izraelski vojaški akciji na območju Gaze in v podporo Palestincem so v soboto potekali v četrti Neukölln. Shod je bil prijavljen, za varnost pa je skrbelo skoraj 900 policistov. Izgredi so izbruhnili, ko je policija skušala shod končati zaradi nespoštovanja protikoronskih ukrepov. Protestniki so se temu uprli in začeli policiste obmetavati z granitnimi kockami, kamenjem, steklenicami in drugimi predmeti. Policija jim je odgovorila s solzivcem.

Kot je sporočila berlinska policija, so prijeli 59 ljudi, ki bodo obtoženi kršitev javnega reda in miru, napadov na policiste ter povzročitve hudih telesnih poškodb. Nekaj jih bo kazen doletela tudi zato, ker so skušali osvoboditi aretirane, še 150 oseb pa so identificirali in jih bodo kazensko ovadili, je še sporočila berlinska policija.

Kot smo že poročali, so protesti v podporo Palestincem v soboto potekali v več evropskih mestih. Več tisoč ljudi se je zbralo v Londonu, Madridu in Parizu.