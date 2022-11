Na protestnem pohodu ustreljen in ranjen nekdanji pakistanski premier Imran Kan

Člani njegove stranke PTI so povedali, da so bili pri tem ranjeni še štirje ljudje, nihče pa ni bil ubit.

70-letni Imran Kan je vodil protestni shod proti Islamabadu, na katerem so protestniki zahtevali predčasne volitve. Medtem so odjeknili streli. Po prvih podatkih je bil Kan zadet v stopalo ali nogo in ni v smrtni nevarnosti, poroča BBC.

Kot smo že poročali, je prejšnji mesec pakistanska volilna komisija Kanu zaradi korupcije za pet let prepovedala udeležbo na volitvah. Ugotovila je namreč, da si je Kan v času, ko je bil na položaju, protizakonito prilastil več dragih daril, ki jih je prejel od predstavnikov drugih držav in da premoženja ni prijavil pristojnim organom. Komisija je tudi odredila začetek kazenskega postopka proti Kanu, ki je bil aprila letos po glasovanju o nezaupnici odstavljen s položaja.

V Pakistanu morajo predstavniki države prijaviti vsa darila, ki jih prejmejo od predstavnikov drugih držav, obdržijo pa lahko le tista, ki ne presegajo določene vrednosti. V nekaterih primerih lahko darila po znižani ceni tudi odkupijo.

Kan je po odhodu s položaja zbral veliko število podpornikov, ki so protestirali proti njegovi odstavitvi in zahtevali predčasne volitve. Vsi poslanci njegove stranke so tudi zapustili parlament in tako izsilili niz nadomestnih volitev.