Na protestu afganistanskih žensk izbruhnilo nasilje: 'Nismo ženske iz 90-ih'

Med demonstracijami za pravice žensk v afganistanski prestolnici so danes izbruhnili spopadi. Najmanj ena oseba je bila poškodovana. Afganistanske ženske so v zadnjih dveh dneh v Kabulu, ki ga nadzorujejo talibani, protestirale in zagovarjale pravice žensk ter zahtevale enakost, pravičnost in demokracijo.

Aktivistke so današnji protest organizirale v bližini afganistanske predsedniške palače. Nosile so transparente z napisom "nismo ženske iz 90-ih". Med prvo vladavino talibanov v Afganistanu, ki se je končala po mednarodnem posredovanju leta 2001, so bile ženske namreč povsem brez pravic; zunaj svojega doma so morale nositi burko, pokrivalo, ki jim je povsem zakrivalo zgornji del telesa, tako ali tako pa so dom lahko zapustile zgolj v spremstvu moža ali moškega sorodnika. Deklice, starejše od deset let, pa niso smele več v šolo.

Posnetki s protestov v Kabulu, objavljeni na družbenih omrežjih, kažejo, da so se oborožene talibanske varnostne sile soočile z več deset protestnicami. Talibani naj bi na ženskah uporabili solzivec, medtem ko nekatere celo trdijo, da so jih pretepli.

"Zdi se, da civilni in politični protesti niso več dovoljeni," je na Twitterju zapisal afganistanski novinar Zaki Dajabi, ko je delil posnetke nasilja.

Talibani medtem obljubljajo, da bodo spoštovali pravice žensk v skladu z načeli šeriatskega prava. Eden visokih talibanskih voditeljev je prejšnji teden za britanski BBC dejal, da ne misli, da bodo ženske imenovane na višje položaje v njihovi vladi, vendar pa bodo vseeno imele določeno vlogo.