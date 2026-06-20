Na protifašističnem shodu v Trstu preprečili spopade s skrajneži

Na protestu na Trajanovem nabrežju se je zbralo približno 300 ljudi, ki so se nato odpravili proti mestnemu središču. Med udeleženci je bilo po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa videti več palestinskih zastav, Primorski dnevnik pa poroča, da je bilo na protestu tudi več dvojezičnih transparentov.

Organizatorji so sporočili, da se je shodu pridružilo več kot 40 različnih organizacij. Kot so poudarili, gre za široko pobudo, v kateri sodelujejo skupščine in kolektivi, sindikati, društva ter druge organizacije, združene v nasprotovanju fašizmu ter pri zavzemanju za strpnost in vključevanje.

Protestnike so med shodom pričakali desničarski skrajneži, od katerih so nekateri nosili čelade in bili zamaskirani. Policisti so v delu mesta, kjer je pred mesecem dni prišlo do nasilja, preprečili, da bi med protestniki in neofašisti prišlo do kakršnegakoli stika. Ustvarili so živo pregrado, mimo katere ni mogel nihče, navaja Primorski dnevnik.

Protestniki so shod organizirali kot odziv na dogodke pred približno mesecem dni, ki so spremljali komemoracijo v spomin na neofašista in kasneje vojnega dopisnika Almeriga Grilza. Takrat so obenem prvič v sodobni zgodovini mesta priredili tudi demonstracijo proti komemoraciji.

Ko so skrajni desničarji med komemoracijo, na kateri so tudi trikrat iztegnili desnico v fašistični pozdrav, slišali prve antifašistične parole, so nemudoma napadli protestnike. Policistom pretepov ni uspelo preprečiti. Neofašisti pa so v smer protestnikov vrgli več kovinskih stolov in miz lokalov ter jih napadli tudi s pasovi.