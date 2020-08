Na prvem skupnem nastopu Harrisova in Biden družno udarila po Trumpu

Senatorka in demokratska predsedniška kandidatka Kamala Harris je v prvem govoru v novi vlogi skupaj z Joem Bidnom udarila po aktualnemu ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, češ, da ni dorasel svoji vlogi in da je odgovoren za to, kako prizadete so bile ZDA v pandemiji novega koronavirusa.

V govoru je Harrisova izpostavila, da je virus prizadel skoraj vse države na svetu, da pa so ZDA najbolj nastradale, ker Trump krize ni jemal dovolj resno od samega začetka. "To se zgodi, če izvolimo fanta, ki ni kos svoji nalogi," je dejala. Dodala je, da je predsednik od Baracka Obame in (takrat podpredsednika) Bidna nasledil najdaljšo gospodarsko rast v zgodovini in potem "kot vse ostalo, kar je prevzel, popolnoma zavozil". Prepričana je, da je zaradi Trumpa ugled ZDA po vsem svetu močno načet.

Preden je Biden napovedal Harrisovo, je dejal, da si morajo državljani pred naslednjimi volitvami odgovoriti na nekaj vprašanj, na primer, kdo so kot narod, za kaj se zavzemajo in kaj želijo biti.

Pomen Bidnovega pokojnega sina za odnos s Harrisovo

V svojem govoru je Biden dejal, da je za svojo podpredsedniško kandidatko prvič slišal od svojega sina Beauja Bidna, ki je zaradi možganskega tumorja umrl leta 2015. "Kamala, že nekaj časa si častni član družine Biden,"je dejal Harrisovi.

Ona je povedala, da sta med zadnjo finančno krizo z mlajšim Bidnom po telefonu govorila dnevno. Takrat sta bila državna tožilca, ona v Kaliforniji, on pa v Delawaru. "Hitro mi je postalo jasno, da je Beau človek, ki druge ljudi spodbudi k temu, da postanejo boljša verzija sebe. Res je bil najboljši med nami. In ko sem ga vprašala, kje je to dobil, je vedno omenil svojega očeta. Neverjetno je bilo opazovati ljubezen med njima," se je spominjala Harrisova.

Jasno je bilo, da sta kandidata – vsaj za javnost – pozabila na junijsko demokratsko debato, ko je Harrisova precej ostro napadla Bidna zaradi njegove naklonjene drže senatorjem, ki so bili odgovorni za rasno segregacijo v državi.

Biden je poudaril ozadje družine Kamala Harris – njen oče se je v ZDA priselil iz Jamajke, mama pa iz Indije. "Kot hčerka imigrantov, ve, kako te družine bogatijo našo državo. Njena zgodba je zgodba Amerike," je dejal. Oster je bil do Trumpa, ki je Harrisovo označil za zoprno žensko. "Je sploh kdo presenečen, da ima Donald Trump problem s to močno žensko oziroma z močnimi ženskami nasploh?"