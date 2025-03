Na prvih 27 straneh seznama ubitih otrok v Gazi imena mlajših od enega leta

Palestinsko zdravstveno ministrstvo v Gazi je v ponedeljek na Telegramu objavilo seznam identificiranih ubitih otrok in mladoletnikov. Dokument obsega 474 strani z imeni in priimki 15.613 otrok do 17. leta starosti, ki so bili ubiti od oktobra 2023. Od tega so na prvih 27 straneh navedeni dojenčki oziroma otroci, ki še niso dopolnili enega leta. Takšnih je kar 876 otrok oziroma 5,7 odstotka uradno potrjenih ubitih otrok.

Največja starostna skupina na seznamu ubitih otrok so otroci od šestega do 12. leta. Ti predstavljajo kar 36,8 odstotka vseh ubitih otrok (5744 otrok). Sledi starostna skupina 13–17 let (31,2 odstotka ubitih), otroci od 1–5 let starosti pa predstavljajo 26,3 odstotka, izpostavlja LifeSiteNews .

Glede na dostopne podatke so na Al Jazeeri izračunali, da je izraelska vojska (IDF) v 535 dneh obleganja Gaze vsak drugi dan ubila v povprečju 30 otrok. To v grobem pomeni, da so izraelske sile vsakih 45 minut ubile enega otroka v Gazi.

Na seznamu so le imena otrok, ki so bila identificirana z imenom in priimkom. Na njem pa ni imen otrok, ki so ujeti pod ruševinami, niti tistih, ki so umrli zaradi posrednih posledic izraelskega obleganja Gaze. Poleg tega so na seznamu zabeleženi le tisti, ki so bili ubiti do 22. marca. V tem tednu so se izraelski napadi na Gazo znova stopnjevali.

Objavili so sicer tudi celoten seznam vseh 50.021 do 22. marca identificiranih žrtev. Celoten seznam je dolg 1516 strani, na njem pa so tudi štirje 100-letniki.