Na prvo pot izplula največja križarka na svetu: 20 palub, gledališče, drsališče, sedem bazenov ...

Prvič je izplula največja križarka na svetu, poroča BBC. Velikanka, ki je v lasti Royal Caribbean Group, se je odpravila na sedemdnevno potovanje po tropskih otokih. Gradnja Icon of the Seas je stala 2 milijardi dolarjev (1,8 milijarde evrov). Zdaj se ponaša s sedmimi bazeni, šestimi vodnimi tobogani in več kot 40 restavracijami, bari in saloni. Poleg tega sta na krovu za preganjanje dolgega časa tudi drsališče in gledališče. Kot so ob tem sporočili iz družbe Royal Caribbean Group, križarka izpolni počitniške sanje za vse starosti.