Na prvomajskih protestih v Istanbulu aretiranih več kot 160 ljudi

Turška policija je v Istanbulu aretirala 164 demonstrantov, ki so se kljub opozorilom udeležili nedovoljenega protesta, je sporočil urad guvernerja Istanbula. Po poročanju medijev je prišlo tudi do spopadov s policijo, ko so se demonstranti poskušali odpraviti na trg Taksim v središču mesta.

Od spora glede gradnje parka Gezi leta 2013, ki je nato sprožil vsedržavne proteste proti avtoritarni politiki takratnega predsednika vlade in zdajšnjega predsednika države Recepa Tayyipa Erdogana, turške oblasti vsakega 1. maja omejujejo dostop do trga Taksim, da bi s tem preprečile širjenje morebitnih demonstracij. Trg Taksim ima namreč poseben pomen za prvomajska praznovanja v Turčiji. 1. maja leta 1977 so ostrostrelci med demonstracijami, ki se jih je udeležilo približno 500.000 ljudi, streljali. Umrlo je najmanj 34 ljudi, še danes pa ni znana identiteta storilcev. Demonstracije so danes potekale tudi v prestolnici Ankara, obmorski metropoli Izmir in drugih mestih. Osrednja tema protestov sta bili gospodarska kriza in inflacija, ki je uradno presegla 60 odstotkov.