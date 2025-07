Na Rabu po padcu z vodnega tobogana umrl sedemletni otrok

Otrok je imel nemško državljanstvo, po padcu z vodnega tobogana je na pomoč prihitela ekipa nujne medicinske pomoči. S helikopterjem so ga prepeljali v Klinični bolnišnični center (KBC) Reka, poročajo hrvaški mediji. Kljub temu mu niso mogli več pomagati, sedemletni otrok je včeraj popoldne v bolnišnici umrl, je sporočila reška policija.

Kaj točno je botrovalu nesreči, še ni znano. "Policija v sodelovanju z vsemi drugimi pristojnimi službami in institucijami ugotavlja okoliščine in dejstva v zvezi s smrtjo otroka," so dejali na Policijski upravi (PU) primorsko-goranske regije.