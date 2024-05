Na rano si je položil liste rastline, čez en mesec rane ni bilo več

Opazovanja so potekala v narodnem parku Gunung Leuser na indonezijskem otoku Sumatra, ko so raziskovalci junija 2022 opazili, da ima Rakus poškodbo. Prepričani so, da se je poškodoval med bojem s konkurenčnimi samci orangutanov, piše AP.

Nato je ekipa opazila, da je Rakus začel žvečiti liste rastline z znanstvenim imenom Fibraurea tinctoria, a jih ni pogoltnil in s prsti neposredno iz ust nanašal rastlinski sok. Rastlino, ki je v Indoneziji znana pod imenom Akar Kuning, orangutani na območju močvirja, kjer živi približno 150 kritično ogroženih sumatrskih orangutanov, redko jedo.

No in potem ko si je Rakus rastlino nanesel na rano, so ga znanstveniki opazovali še en mesec. Po približno enem mescu rane več ni bilo.

Rakus, ki naj bi se rodil leta 1989, je samec z velikimi ličnicami na obeh straneh obraza, kar so sekundarne moške spolne značilnosti. Je eden od dominantnih samcev na tem območju.