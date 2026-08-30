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Zgodba se razvija

Na rave zabavi odjeknili streli: ena oseba umrla, več ranjenih

Aarau, 30. 08. 2026 08.54 pred 59 minutami 1 min branja 3

Avtor:
N.V. STA
Policija je določene dele mesta Aarau zavarovala in išče storilca.

Zabava v Švici se je sprevrgla v pravo nočno moro. Na območju hipodroma je namreč potekala rave zabava, ko je nekdo začel streljati. Ubita je bila ena oseba, najmanj pet ljudi je bilo ranjenih, med njimi nekateri tudi huje, je sporočila lokalna policija.

Policija je določene dele mesta Aarau zavarovala in išče storilca.
Policija je določene dele mesta Aarau zavarovala in išče storilca.
FOTO: AP

"Iskanje storilcev, katerih identiteta je trenutno neznana, je v teku," je na omrežju X sporočila policija in dodala, da motiv in natančne okoliščine incidenta niso znani. Storilec naj bi streljal v večjo skupino ljudi.

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Kantonalna policija v Aargauu je sporočila, da poteka iskalna akcija za storilcem, javnost pa pozvala, naj ji posreduje morebitne videoposnetke ali fotografije dogodka, piše Reuters. Policija je sporočila, da so veliki deli mesta Aarau zavarovani in zaprti, zaradi previdnosti pa je povečala svojo prisotnost tudi zunaj mesta.

švica streljanje zabava

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KOMENTARJI3

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Buča hokaido
30. 08. 2026 10.04
Št. Gallen, je to tvoja brezmadežna Švica?
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IKOSS
30. 08. 2026 10.03
Žal se v vsakem okolju lahko zgodi takšen tragičen incident. So pa ti v Švici IZJEMNO REDKI, saj ima ta enega najnižjih koeficientov umorov na svetu! Omenjeni podatek je za nekatere presenetljiv, ne nazadnje ga ne želijo slišati, saj Švica spada med države, kjer je dosegljivost ognjenih strelnih sredstev izjemno visoka. Gre tako za individualno odločitev številnih, da bodo takšna sredstva posedovali, kot ne nazadnje posest, ki izhaja iz vojaške obveze. Visoka posest ognjenih strelnih sredstev med populacijo in nizek koeficient umorov pa je v neposrednem nasprotju s težo, da sta ta dva dejavnika neposredno povezana. Švica je nesporen dokaz, da temu še zdaleč ni tako! Na prisotnost nasilja v določenem družbenem okolju namreč vplivajo drugi dejavniki. Kot že omenjeno, to nesporno dejstvo marsikomu ni po volji, saj sam zagovarja izredno restriktivno področno zakonodajo, kar po njegovem mnenju zagotavlja varnost okolja, odsotnost te pa naredi okolje nevarno.
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0 0
rok1211
30. 08. 2026 09.30
pravi rave efekti haha, stavim da 90% ni vedlo zakaj se gre, ker so bili totalno nadrogirani
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