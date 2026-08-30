Na rave zabavi odjeknili streli: ena oseba umrla, več ranjenih

"Iskanje storilcev, katerih identiteta je trenutno neznana, je v teku," je na omrežju X sporočila policija in dodala, da motiv in natančne okoliščine incidenta niso znani. Storilec naj bi streljal v večjo skupino ljudi.
Kantonalna policija v Aargauu je sporočila, da poteka iskalna akcija za storilcem, javnost pa pozvala, naj ji posreduje morebitne videoposnetke ali fotografije dogodka, piše Reuters. Policija je sporočila, da so veliki deli mesta Aarau zavarovani in zaprti, zaradi previdnosti pa je povečala svojo prisotnost tudi zunaj mesta.
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